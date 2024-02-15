پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری مازندران وزیر ارتباطات با بیان اینکه چند حوزه مهم زیر پوشش وزارت ارتباطات قرار دارد، گفت: برای اولین بار در کشور جزایر سه گانه توسط شرکت دانش بنیان به فیبر نوری متصل شد و ۱۵۰ کیلومتر فیبر کشیده شد.

وی با اشاره به مأموریت‌های مختلف حوزه ارتباطات ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که در حوزه وزارت ارتباطات دنبال می‌شود و از موضوعات جدی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، شبکه ملی اطلاعات به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات قصه پر قصه‌ای دارد و در چند سال گذشته مورد مهری واقع شده بود، گفت: بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی که ناظر اجرای این پروژه است پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ابتدای دولت سیزدهم ۲۰ تا ۲۳ درصد بود و اکنون پیشرفتم به بیش از ۶۰ رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان که پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در یک دهه ۲۳ درصد بود و در ۲ تا ۳ سال اخیر به ۶۰ درصد رسیده است، ادامه داد: طی سال‌های اخیر دو برابر به سقف موجود افزوده شده است.

وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به زیر لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: اگر چنین شبکه‌ای وجود داشته باشد زیر ساخت فضای مجازی کشور ارتقا می‌یابد و خدمات متنوع‌تری به مردم داده می‌شود.

عیسی پور با بیان که مسؤولیت تحقق شبکه ملی اطلاعات بر عهده شخص وزیر ارتباطات است، گفت: در دولت قبلی مسؤول شبکه ملی اطلاعات معاون، معاون وزیر ارتباطات بوده است.

تشکیل قرارگاه شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات با عنوان اینکه در دولت‌های قبلی اراده قوی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت، افزود: از روز اول اقدام به تشکیل قرارگاهی کردیم و همه منابع را برای تحقق پروژه ملی اطلاعات بسیج کردیم و برای اجرای شبکه ملی اطلاعات هفت کلان پروژه تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ پروژه ریز و درشت برای تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است، گفت: باید شبکه پرسرعت و با کیفیت برای مردم داشته باشیم.

وزیر ارتباطات به عنوان اینکه در شبکه ارتباطی کشور ۴ لایه وجود دارد، از مشخص کردن هشت نقطه برای افزایش سرعت دسترسی به سرویس‌های داخلی خبر داد و گفت: ظرفیت نقاط تبادل ترافیک شش تا هفت برابر شده است.

زارع پور با اشاره به اینکه ترافیک شبکه کشور در بازی اخیر فوتبال بین ایران و قطر رکورد شکاند، افزود: میزان ترافیک ۷.۵ ترابیت بر ثانیه بوده است.

وزی ارتباطات به سه راهبرد برای مدیریت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۶ باید تمامی خدمات دولت در قالب هوشمند ارائه شود.