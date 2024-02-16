استادیوم شهید مجدیان دزفول پس از ۲۱ سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه استادیوم شهید مجدیان دزفول صبح امروز جمعه پس از ۲۱ سال با حضور سیدمجید سید مؤمنی مدیرکل امور مجلس و هماهنگی‌های وزارت ورزش و جوانان، حمید بنی تمیم مدیر کل ورزش جوانان خوزستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

این پروژه از سال ۱۳۸۲ آغاز شده بود. استادیوم شهید مجدیان دزفول با سه هزار نفر جمعیت دارای جایگاه VIP، ساختمان VIP، جایگاه VVIP،جایگاه تماشاچیان، جایگاه VIP، محوطه سازی، ساختمان‌ها و سالن‌های جانبی است که تاکنون بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان از منابع ملی، مسئولیت‌های اجتماعی نفت و هدف مند سازی یارانه‌ها برای آن هزینه شده است.

به گزارش مهر، به گفته خادمعلی تهذیبی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دزفول، ورزشگاه شهید مجدیان در اوایل دهه ۸۰ بر اساس یک اقدام غیراصولی و غیر کارشناسی و یک تفکر اشتباه مبنی بر اینکه اگر تخریب شود، مسئولان حتماً هزینه ساخت مجدد آن را تأمین می‌کنند، تخریب شد و این در حالی است که این ورزشگاه در آن زمان مکان مناسب و قابل قبولی برای استفاده ورزشکاران بود.

به گفته تهذیبی، تخریب این ورزشگاه بدون تأمین اعتبار برخلاف آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی صورت گرفت و از ابتدای شروع طرح ساخت و تکمیل ورزشگاه مجدیان تاکنون پیمانکاران زیادی تغییر کرده‌اند