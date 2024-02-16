دعوت به حضور در انتخابات وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی رضا زاده در خطبه‌های نماز جمعه با قدردانی از حضور پرشور و با صلابت ملت ایران در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن آن را جلوه‌ای از مردم سالاری دانست و اظهار کرد: با وجود مشکلات سخت اقتصادی، ملت پای آرمان‌های انقلاب ایستاده و ذره‌ای از آن عدول نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه در یازدهم اسفند رویداد بزرگی در کشور شاهد خواهیم بود و آن برگزاری ۲ انتخابات همزمان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی افزود: ملت در این انتخابات پیش رو حق تکلیف را به خوبی ادا خواهد کرد و برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار نظام ثبت خواهند کرد.

امام جمعه کلاچای با درک این واقعیت که شرایط معیشتی برای بسیاری از آحاد جامعه سخت و دشوار است، گفت: با این وجود این مشکلات سبب نشده ملت شجاع ایران مباحث سیاسی و اجتماعی را دستخوش معیشت خود قرار دهند.

حجت الاسلام رضازاده با تاکید بر حضور پرشور در انتخابات پیش رو گفت: امروز دعوت برای حضور بیشتر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وظیفه همگانی است.

وی به روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی اشاره و با بیان اینکه مشاغل کوچک و خانگی در گیلان به نسبت سایر استان‌ها با ضعف‌هایی همراه است بر لزوم تشکیل شورای راهبردی مشاغل خانگی تاکید کرد.