نباید به اخبار جعلی دشمنان در انتخابات توجه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان با اشاره به در پیش بودن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: توجه نکردن به شایعات و اخبار جعلی منتشر شده از سوی دشمنان در روز انتخابات بسیار مهم است.

امام جمعه آبادان اضافه کرد: هر رأی ما تیری در چشم دشمنانی است که نمی‌توانند موفقیت و سربلندی کشور ما را ببینند و با حضور حداکثری خود بار دیگر دشمن را ناامید خواهیم کرد.

وی با تبریک میلاد حضرت علی اکبر و روز «جوان» گفت: باید از ظرفیت بالای جوانان در کشور استفاده شود همان طور که در دوران دفاع مقدس شاهد تلاش و عملکرد خوب جوانان بودیم، اکنون باید از جوانان و رقابت سالم در امور سازندگی کشور استفاده شود.