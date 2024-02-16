به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، اطلاعات جدید درباره تیراندازی دیروز در نزدیکی یک بیمارستان اطفال «مرسی» در کانزاس، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از دست کم ۲ زخمی این حادثه، کودک بوده‌اند.

این تیراندازی یک کشته برجا گذاشت و براساس اعلام مقامات، لیسا لوپز گالوان، یک کارمند رادیو بوده است.

همچنین گفته می‌شود که تیراندازی در پی درگیری چند جوان صورت گرفته است و به ادعای پلیس، نشانه‌ای از حمله تروریستی یا افراط‌گرایی داخلی دیده نشده است.

در ارتباط با این حادثه هولناک که دست کم ۲۳ کشته و زخمی برجا گذاشته است، دو جوان بازداشت شده‌اند. این حادثه دست کم چهل‌وهشتمین تیراندازی جمعی مرگبار در آمریکا در سال ۲۰۲۴ است؛ تیراندازی‌هایی که براساس اعلام سی‌ان‌ان، در جریان آنها چهار نفر یا بیشتر بدون احتساب مهاجم، هدف شلیک قرار گرفته‌اند.