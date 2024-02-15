تیراندازی مرگبار در ایالت کانزاس آمریکا با یک کشته و ۲۱ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیراندازی در «کانزاس سیتی» در ایالت میزوری آمریکا دست‌کم یک کشته و ۲۱ نفر مجروح بر جای گذاشت.

شبکه خبری ای بی سی آمریکا بامداد پنجشنبه گزارش داد که این تیراندازی در جریان رژه قهرمانی تیم «کانزاس سیتی چیفس» در مسابقه سالانه سوپر بول صورت گرفت.

رئیس پلیس کانزاس سیتی در نشستی خبری اعلام کرد که ۳ فرد مسلح را در ارتباط با این تیراندازی دستگیر کرده است و این افراد تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: ۸۰۰ نیروی انتظامی در رژه و تجمع شهروندان حضور داشتند.

از هواداران «کانزاس سیتی چیفس» خواسته شده است که به سرعت محل را ترک کنند.

مقام‌های کاخ سفید گفتند که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا این حادثه را دنبال می‌کند.

گزارش‌ها حاکی است که مایک پارسون، فرماندار ایالت میسوری و لورا کلی، فرماندار ایالت کانزاس در این مراسم حضور داشتند، اما آسیبی ندیدند.

پیروزی «کانزاس سیتی چیفس» در مسابقه سوپر بول ۲۰۲۴ سومین برد این تیم در این مسابقه در پنج فصل اخیر بود.