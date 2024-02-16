۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۸

محمودی اعلام کرد؛

۱۲ استان کشور متأثر از سوانح جوی

رییس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به عملیات سیل و آب‎گرفتگی در ۱۲ استان، از امدادرسانی به ۱۱۴۱ نفر از روز گذشته تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات، با اشاره به عملیات سیل و آب‌گرفتگی از روز گذشته تا ساعت ۱۸ امروز ۲۷ بهمن‌ماه، گفت: در این مدت ۱۲ استان (آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و همدان)، شامل ۲۷ منطقه (۷ شهر و ۲ روستا) نیاز به امدادرسانی پیدا کردند.

وی افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر از روز گذشته به ۱۱۴۱ نفر امدادرسانی کردند و ۳۲ نفر گرفتار در سیل و آبگرفتگی را اسکان اضطراری دادند.

محمودی ادامه داد: ۴۵ تیم عملیاتی، شامل ۱۸۳ امدادگر و نجاتگر در این عملیات مشارکت داشتند.

