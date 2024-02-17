محمد حیدری‌منش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته شاهد بارش نذورات آسمانی در سطح فیروزکوه بودیم، که طی آن در برخی از نقاط دهستان حبله رود شاهد گرفتگی و انسداد محورهایی بودیم که از مسیرهای کوهستانی عبور می‌کرد.

وی ادامه داد: با حضور و پیگیری عوامل ستاد مدیریت بحران فیروزکوه و بخش مرکزی این شهرستان، راهداران و دهیاران، بخش زیادی از مسائل و مشکلات سطح دهستان حبله‌رود حل شده است و در برخی نقاط نیز همچنان عوامل مدیریت بحران مشغول هستند.

فرماندار فیروزکوه از شهروندان خواست، اطراف مسیل‌ها و حاشیه رودخانه قرارگرفته حضور نداشته باشند و در تردد در محورهای کوهستانی فیروزکوه تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی گفت: اکنون تمام محورهای مواصلاتی فیروزکوه باز است و مشکلی در تردد نیست.