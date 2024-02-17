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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۳

فرماندار فیروزکوه:

محورهای مواصلاتی فیروزکوه باز است

محورهای مواصلاتی فیروزکوه باز است

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه با بیان این که تمام محورهای مواصلاتی این شهرستان باز است،از شهروندان خواست هنگام تردد تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

محمد حیدری‌منش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته شاهد بارش نذورات آسمانی در سطح فیروزکوه بودیم، که طی آن در برخی از نقاط دهستان حبله رود شاهد گرفتگی و انسداد محورهایی بودیم که از مسیرهای کوهستانی عبور می‌کرد.

وی ادامه داد: با حضور و پیگیری عوامل ستاد مدیریت بحران فیروزکوه و بخش مرکزی این شهرستان، راهداران و دهیاران، بخش زیادی از مسائل و مشکلات سطح دهستان حبله‌رود حل شده است و در برخی نقاط نیز همچنان عوامل مدیریت بحران مشغول هستند.

فرماندار فیروزکوه از شهروندان خواست، اطراف مسیل‌ها و حاشیه رودخانه قرارگرفته حضور نداشته باشند و در تردد در محورهای کوهستانی فیروزکوه تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی گفت: اکنون تمام محورهای مواصلاتی فیروزکوه باز است و مشکلی در تردد نیست.

کد مطلب 6026348

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