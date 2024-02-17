کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت به ورزشگاه تختی آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی امروز شنبه در حاشیه سفر به استان خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: هدف اصلی ام از سفر به این استان، شرکت در سمینار مدیران ورزش بانوان کشور است که در آبادان برگزار خواهد شد.



وی افزود: علاوه بر آن فرصتی است که با حضور در شهرستان‌ها از پروژه‌ها و فضاهای ورزشی استان بازدید کنیم و ضمن آگاهی از مسائل و مشکلانشان برای رفع آنها و توسعه فضای ورزش کشور تلاش و برنامه ریزی کنیم.



وزیر ورزش و جوانان در ادامه آبادان را یکی از مناطق ورزش خیز کشور دانست و گفت: فوتبال از جمله رشته‌هایی است که در این شهرستان ظرفیت‌های بسیاری دارد و متأسفانه استادیوم مناسبی در این شهر وجود ندارد که بتواند پاسخگوی نیازهای فوتبال‌دوستان باشد.



هاشمی در ادامه به اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در سفر هیأت دولت به ورزشگاه آبادان، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان باید با انتخاب یک گروه مشاوره برای این مجموعه تصمیم گیری کنند و در راستای قابل استفاده شده این ورزشگاه اقدامات لازم را انجام دهند.



وی یادآور شد: از ابتدای دولت مردمی سیزدهم بالغ بر هزار میلیارد تومان هزینه صرف توسعه و گسترش فضاهای ورزشی استان خوزستان شد که نزدیک به ۲۵۰ پروژه را در برگرفت که این نشان دهنده این است که دولت عزم خود را جزم کرده است که با حمایت‌هایشان ورزش را در نقاط مختلف کشور گسترش دهد.



وزیر ورزش و جوانان در ادامه گفت: ما تاکنون ۳ هزار و ۴۲۸ پروژه نیمه تمام در سراسر کشور داریم که در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد تاکید شد که اتمام این پروژه‌ها در اولویت دستور کار قرار گیرد و هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکنیم.



همچنین هاشمی به طرح آمایش سرزمین اشاره کرد و افزود: بعنوان مثال آبادان مهد فوتبال است و داشتن یک ورزشگاه مناسب حق افراد ساکن این منطقه است و ما تلاش می‌کنیم که این توقع برحق مردم این خطه را برآورده کنیم.



وی در ادامه در خصوص کم بودن سرانه ورزشی آبادان و خرمشهر نسبت به استاندارد سرانه گفت: بنده به سرانه ورزشی اعتقادی ندارم و از صحت سرانه‌های اعلام شده استان‌های مطلع نیستم. علاوه بر آن، چیزی که در دنیای امروز اهمیت دارد میزان بهره وری از فضای موجود است نه میزان سرانه، که متأسفانه یکی از ایرادات ما این است که از فضای موجود استفاده درستی نداریم.



وزیر ورزش و جوانان در ادامه اظهار کرد: در همین راستا یکی از درخواست‌های ما از مدیران ورزش کشور این است که نه تنها از فضاهای ورزشی وزارت ورزش و جوانان بلکه از تمام فضاهای ورزشی در اختیار دیگر دستگاه‌ها استفاده کنند.



همچنین هاشمی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های استان برای گسترش ورزش‌های آبی بیان کرد: استان خوزستان همواره در تمامی رشته‌های ورزشی ظرفیت‌های بی بدیلی دارد و در زمینه ورزش‌های آبی و قایقرانی نیز لازم است از رئیس فدراسیون دعوت شود تا از نزدیک در جریان ظرفیت‌های استان قرار گیرد که انشاالله بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استان به درستی استفاده کنیم.