اسناد توسعه صنعتی در قفس مانده است/ استراتژی توسعه اقتصادی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در نشست جشنواره تولید ملی- افتخار ملی اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور این است که استراتژی توسعه اقتصادی نداریم و در مورد سند چشم انداز هم ضمانت اجرا وجود ندارد.

وی افزود: هر وزیر یک سند استراتژی توسعه صنعتی می‌نویسد و آن را به عنوان وصیت به وزیر بعدی تحویل می‌دهد، اما وزیر بعدی آن را قبول ندارد و یک سند جدید می‌نویسد و در نهایت همه این‌ها در قفسه باقی می‌ماند. به همین دلیل هم هست که بخش خصوصی استراتژی و برنامه‌ریزی بلند مدت ندارد. برخی از وزارتخانه‌ها به طور کلی راهبرد ندارند.

خالقی با بیان اینکه در خانه صنعت، معدن و تجارت درصدد افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم، گفت: هدف ما این است در صورتی که کیفیت و قیمت کالای ایرانی و خارجی برابر بود، مردم از کالای ایرانی استفاده کنند. بنابراین به دنبال این نیستیم که مردم را مجبور کنیم از کالای داخلی استفاده کنند.

همچنین محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: بدترین نوع حمایت از تولید، حمایت همراه با دخالت است. انتظار ما از حمایت این است که مردم آگاهی درستی از وضعیت پیشرفت صنعت در کشور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت کشورهای همسایه به عنوان مقاصد صادراتی، تصریح کرد: یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران کشور عراق است. باید به این نکته توجه کرد که عراق روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. بنابراین مقصد خوبی برای صادرات است و این برای کالاهای ایرانی یک فرصت است.

مرتضوی با تاکید بر لزوم تمرکز بر عراق، افغانستان و روسیه به عنوان مقاصد صادراتی، تصریح کرد: روسیه هم یکی از بزرگترین بازارهای جهان است که تولید کنندگان ایرانی از آن غافل بودند، اما بعد از جنگ اوکراین توجه ایرانی‌ها به این بازار جلب شد. پاکستان هم کشور بزرگی است که باید بیشتر به آن توجه کنیم.