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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۲

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

نشست علمی کارکردهای نهاد دین در آلمان برگزار می شود

نشست علمی کارکردهای نهاد دین در آلمان برگزار می شود

نشست علمی با موضوع “کارکردهای نهاد دین در آلمان (مطالعه عملکرد مساجد و مراکز اسلامی در هامبورگ)روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه از ساعت ۱۳:۰۰ در سالن حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی با موضوع “کارکردهای نهاد دین در آلمان (مطالعه عملکرد مساجد و مراکز اسلامی در هامبورگ) ” توسط گروه کلام اسلامی و الهیات جدید با همکاری گروه معرفت شناسی و علوم شناختی و اداره تعاملات علمی بین المللی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور و ارائه سیدمحسن آل بتول برگزار خواهد شد.

نشست علمی با موضوع “کارکردهای نهاد دین در آلمان (مطالعه عملکرد مساجد و مراکز اسلامی در هامبورگ) ” روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری از ساعت ۱۳:۰۰ در سالن حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی و همچنین به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند جهت حضور آنلاین در این نشست اینجا کلیک نمایند.

نشست علمی کارکردهای نهاد دین در آلمان برگزار می شود

کد مطلب 6026923

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