نشست علمی کارکردهای نهاد دین در آلمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی با موضوع “کارکردهای نهاد دین در آلمان (مطالعه عملکرد مساجد و مراکز اسلامی در هامبورگ) ” توسط گروه کلام اسلامی و الهیات جدید با همکاری گروه معرفت شناسی و علوم شناختی و اداره تعاملات علمی بین المللی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور و ارائه سیدمحسن آل بتول برگزار خواهد شد.

نشست علمی با موضوع “کارکردهای نهاد دین در آلمان (مطالعه عملکرد مساجد و مراکز اسلامی در هامبورگ) ” روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری از ساعت ۱۳:۰۰ در سالن حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی و همچنین به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند جهت حضور آنلاین در این نشست اینجا کلیک نمایند.