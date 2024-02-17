۷۲۰ اقلام ورزشی در سطح روستاهای استان اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقیزاده عصر شنبه در جلسه هیأت رییسه روستایی، عشایری و بازیهای بومی، محلی استان اردبیل، از برگزاری بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی در سالجاری خبر داد و اظهار کرد: مهمترین این برنامهها در قالب مسابقات ورزشی در سطح روستاها، برگزاری جشنوارههای آیینی و سنتی و برگزاری مسابقات خانههای ورزش روستایی انجام گرفت.
وی تصریح کرد: از مهمترین برنامهای که در سالجاری انجام گرفت مسابقات جام پرچم بود که بیش از ۶ هزار نفر در قالب بیش از ۶۰۰ تیم ورزشی در ۲ بخش آقایان و بانوان بود.
رییس هیأت روستایی و بازیهای بومی، محلی استان اردبیل در مورد تجهیز خانههای ورزشی در استان گفت: در سالهای گذشته ۱۲۰ خانه ورزشی در سطح استان تجهیز شد که در سالجاری با رویکرد جدید و با محوریت بازیهای بومی و محلی، ۹ خانه ورزش روستایی تجهیز شد.
تقیزاده به برگزاری طرحهای ملی اشاره کرد و افزود: طرحهای ملی به غیر از مسابقات جام پرچم طرح منتظران، برگزاری ۳۱۳ جشنواره محله در سطح استان اردبیل با همکاری کانونهای مساجد برگزار شد که اختتامیه این طرح در روستای گندیشمین اردبیل همزمان با جشن انقلاب و دهه مبارک فجر اجرا شد.
وی به جشنوارههای برگزار شده نیز اشاره کرد و ادامه داد: از مهمترین جشنوارههای برگزار شده، جشنواره بینالمللی کوچ عشایر بود که در این جشنواره نقش هیأت روستایی در برگزاری مسابقه تیراندازی با کمان سنتی، مسابقه چوبکشی، کمربند بازی، طنابکشی و همچنین برگزاری آیینهای سنتی منطقه مؤثر و مفید بود.
تقیزاده با اشاره به جشنواره منطقهای آنا در شهرستان خلخال که با حضور تیمهای ورزشی و گروه آیین سنتی و بومی استان گیلان برگزار شد، خاطرنشان کرد: جشنواره منتظران برگزاری ۳۱۳ جشنواره در محله که با همکاری کانون مساجد استان در روستاها و محلات مختلف برگزار شده که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر این جشنواره در روستای گندیشمین برگزار شد.
وی مهمترین اعزامها در سالجاری را اعزام تیم چوبکشی آقایان و بانوان به مسابقات لیگ کشوری، اعزام تیم مینیفوتبال بانوان و آقایان به مسابقات جام پرچم، اعزام تیم به مسابقات منطقهای هفت سنگ و اعزام تیمهای منتخب استان در مسابقات کشوری بلند همتان عنوان کرد.
تقیزاده به برگزاری جشنواره ملی دختران آفتاب اشاره کرد و گفت: مسابقات جام یاریگران هم یکی از طرحهای ملی است که مسابقات شهرستانی این جام برگزار شده و مرحله استانی هم در چهار رشته ورزشی شطرنج، دارت، تنیس روی میز و دوومیدانی در ۲ بخش بانوان و آقایان هم برگزار خواهد شد.
رییس هیأت روستایی و بازیهای بومی، محلی استان اردبیل با بیان اینکه در سالجاری بیش از ۷۲۰ قلم اقلام ورزشی در سطح روستاها با مبلغ بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان توزیع شد، بیان کرد: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر ۹ خانه ورزشی با رویکرد توزیع لوازم ورزشی با رویکرد بازیهای بومی و محلی از جمله هفت سنگ، دال پلان، چوبکشی حلقه دالاهو به همراه تنیس روی میز، صفحه شطرنج و فوتبال دستی تجهیز شد.
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