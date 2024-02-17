امیریان سومین برنز را برای ایران دشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از امروز (شنبه، ۲۸ بهمن) به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شد. در نوبت عصر رقابت بخش مردان آغاز شد و شرکت‌کننده‌ها در مواد ۶۰ متر مانع، ۴۰۰ متر مقدماتی، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه مسابقه دادند.

در جریان برگزاری این رویداد علی امیریان در ماده ۱۵۰۰ متر زمان ۳:۴۹.۳۳ دقیقه را ثبت و به مدال برنز دست پیدا کرد.

یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.