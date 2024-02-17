به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی دیگر از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴ عصر امروز شنبه هفدهم فوریه ۲۰۲۴ تجهیزات جاسوسی موجود در موضع برکه ریشا را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «یارون» در شهرستان «بنت جبیل» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «بیت لیف» و «مارون الراس» در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند.

این در حالی است که کمی پیش‌تر نیز حزب الله لبنان از هدف قرار دادن مرکز رویسات العلم در مزارع اشغالی شبعا با سلاح موشکی خبر داد. همچنین حزب الله در بیانیه دیگری اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در السماقه هدف قرار داده است. همچنین مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از هدف قراردادن مرکز نظامی الضهیره خبر داد. پیش از آن نیز حزب الله پادگان برانیت را هدف قرار داده بود.