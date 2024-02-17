مقاومت لبنان با موشک «فلق۱ » پادگان برانیت را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از حمله جدید مقاومت اسلامی لبنان به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست خبر دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پادگان برانیت را با موشک فلق ۱ هدف قرار دادند.

با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط گروه‌های مقاومت فلسطین، حزب‌الله لبنان در راستای سرگرم کردن بخش عمده‌ای از نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی کرده است.

عملیات‌های حزب‌الله درست یک روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و همزمان با تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه آغاز شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز بارها اعتراف کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش این رژیم در این منطقه به دام افتاده است.