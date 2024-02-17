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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۴

شیخ نعیم قاسم:

«طوفان الاقصی» بنیان اساسی فروپاشی رژیم صهیونیستی را پی‌ریزی کرد

«طوفان الاقصی» بنیان اساسی فروپاشی رژیم صهیونیستی را پی‌ریزی کرد

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که مقاومت فلسطین با وجود درد ناشی از جنایات صهیونیست‌ها علیه غیر نظامیان در نوار غزه، بر اشغالگران پیروز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان امروز شنبه در مراسم یادواره فرماندهان شهید حزب الله در بیروت سخنرانی کرد.

وی در این مراسم که در محل آرامگاه شهید عماد مغنیه و دیگر فرماندهان حزب الله در حال برگزاری است، تاکید کرد: در رویارویی با ظلم و استکبار تنها از طریق مقاومت مسلحانه امکان‌پذیر است و هیچ راه دیگری ندارد.

وی افزود: ما می خواهیم انسان ها و سرزمین ها را با هم آزاد کنیم و در این صورت است که شاهد خاورمیانه ای بدون وجود قدرت های استکباری خواهیم بود.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: عملیات طوفان الاقصی علاوه بر اینکه ضعف های رژیم صهیونیستی را آشکار کرد، در واقع بنیان اساسی فروپاشی رژیم صهیونیستی را پی‌ریزی کرد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در پایان تاکید کرد: مقاومت در فلسطین با وجود همه درد و رنج ناشی از قتل عام غیر نظامیان بی گناه در نوار غزه، پیروز است.

کد مطلب 6026826

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