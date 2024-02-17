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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۱

مقام سابق صهیونیست:

بایدتمامی افراد بالای ۴ سال سن درغزه هدف سیاست مجازات جمعی باشند!

بایدتمامی افراد بالای ۴ سال سن درغزه هدف سیاست مجازات جمعی باشند!

مقام سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد اعلام کرد که تمامی افراد دارای بیش از ۴ سال سن در غزه باید هدف سیاست مجازات جمعی این رژیم قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رامی ایگرا» مقام سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در پیشنهادی که حکایت از خوی وحشی‌گری صهیونیست‌ها دارد اعلام کرد که تمامی افراد دارای بیش از ۴ سال سن در غزه باید هدف سیاست مجازات جمعی از سوی رژیم صهیونیستی قرار بگیرند، زیرا تمامی آن‌ها از حماس حمایت می‌کنند.

این مقام پیشین موساد در گفت‌وگو با شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن بیان اینکه تمامی این افراد باید از دریافت غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه محروم شوند گفت: تمامی غیرنظامیان غزه گناه‌کار هستند.

وی ادامه داد: پای تمامی ساکنان غزه گیر است. همه آن‌ها به حماس رأی داده‌اند و تمامی افراد بالای ۴ سال سن ساکن غزه حامی حماس هستند. هدف کنونی ما این است که این افراد را از حامی حماس به افرادی تبدیل کنیم که حماس را دوست ندارند.

از سوی دیگر روزنامه انگلیسی «میدل ایست مانیتور» اشاره کرد که این نخستین بار نیست که مقامات صهیونیست به اقدام علیه غیرنظامیان ساکن غزه تشویق می‌کنند؛ در نوامبر گذشته نیز امیحای الیاهو وزیر به اصطلاح میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بمباران اتمی غزه راه حلی برای ویرانی آن است و گزینه‌ای است که باید بررسی شود.

کد مطلب 6027158

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    نظرات

    • آسوده مایان IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      صهیونیستی حرومزاده دیر نیست آنروزی که به زیر پاهای حماس و فلسطینیان مقاوم بیافتین زیادی روی بیغیرتی پادشاهان و امیران خانه های عنکبوت حساب باز کردین

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