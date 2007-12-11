فعالیت گمرک در منطقه آزاد کیش جایگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، امیر حسین ابوالحسنی در مراسم تودیع مدیر کل سابق گمرک کیش با اشاره به اینکه گمرک و پرسنل آن نخستین نگهبانان یک کشور هستند بر نقش حساس و بسیار ظریف این نهاد تاکید کرد.

وی با اعلام این مطلب که گمرک یکی از نهادهای حاکمیتی نظام شناخته می شود، خاطر نشان کرد: جایگاه و نقش گمرک در جزیره کیش و در طرح جامع بیست ساله آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین بر تعامل و همکاری هر چه بیشتر سازمان منطقه آزاد کیش و گمرک جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

ابوالحسنی در ادامه این مراسم که برخی مسئولان و مدیران نهادها و ارگان های محلی حضور داشتند از عملکرد صفر علی علیا مدیر کل سابق گمرک کیش قدردانی و لوح تقدیر مهندس مجید شایسته رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش را به وی اهدا کرد.