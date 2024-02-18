رونمایی از «صندوقچه مادربرزگ» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پردیس تئاتر تهران، تئاتر «صندوقچه مادربزرگ» به نویسندگی نرجس رونق و کارگردانی زهرا رونق از ۲۹ بهمن تا ۲۰ اسفند در پردیس تئاتر تهران اجرا می‌شود.

این نمایش شاد و موزیکال روایت‌گر داستان بچه بسیار بازیگوشی است که با اذیت‌کردن دوستان و خانواده‌اش روزها را می‌گذراند تا این‌که یک روز در زیرزمین خانه اتفاقات عجیب و هیجان‌انگیزی برایش رخ می‌دهد ... .

«صندوقچه مادربزرگ» از تولیدات پردیس تئاتر تهران است که به تهیه‌کنندگی کانون ایراندخت که در این مجموعه فعالیت دارد، تولید شده است.

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از: بازیگران: حدیث سلیمانی درچاق، اسرا سویزی، نرگس بی پروا، سید مهدیار موسوی، فاطمه نظری، هلیا طاهری خاص، محمدصدرا سویزی، حسین سلیمانی درچاق، عسل نصرالهی، فاطمه بی پروا، سارینا بیبود، حنانه طاهری خاص، حلما طاهری خاص، پرنیا محمد مرادی، یاس اله وردی بیک و شایان آقا موسوس طرانی، طراح صحنه: حسین نظری، طراحی و دوخت لباس: خدیجه نظری، گریم: لیلا باقرزاده، زهرا رونق، نورپرداز: امیر صالح‌نجاری، اپراتور نور و صدا: مهدی نظری، عکاس و طراح تیزر: اکبر حقیقی، گرافیست و طراح پوستر: نرجس رونق.

بهای بلیت این نمایش ۷۰ هزار تومان است و علاقمندان برای تهیه بلیت می‌توانند از طریق سایت تیوال یا گیشه فروش بلیت در پردیس تئاتر تهران اقدام کنند.