کشف ۵۰۰ دستگاه تلفن همراه/ ممنوعیت مرخصی برای سارقین بازداشت موقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: ۶۱ سارق و زورگیر و ۱۰ مالخر طی چند روز اخیر دستگیر و ۵۰۰ موبایل مسروقه کشف شد.

وی افزود: مالخران این گوشی‌ها مسروقه را بیشتر به کشورهای همسایه می‌فرستادند. به هیچ سارق زورگیری از ابتدای امسال مرخصی داده نشده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با تعامل خوبی که با دادستان تهران انجام شده تمامی این متهمان تا تکمیل پرونده در بازداشت موقت هستند تا نفرات بعدی دستگیر شوند.

وی ادامه داد: که با دستور دادستان تهران، این افراد بازداشت موقت شده اند و به آنها به هیچ عنوان مرخصی به ویژه با توجه به اینکه در ایام پایانی سال هستیم داده نمی‌شود که قطعاً با این اقدام آرامش و امنیت به جامعه تزریق می‌شود.

وی افزود: از ابتدای امسال به هیچ سارق زورگیری به هیچ عنوان مرخصی داده نشده است.

سردار گودرزی با اشاره به نزدیک شدن ایام پایانی سال به شهروندان هشدار داد و گفت: حتماً به هنگام استفاده از گوشی همراه مراقب اطراف خود باشند تا طعمه سارقان قرار نگیرند همچنین اگر قصد مسافرت دارند منزل خود را علاوه بر مجهز کردن به تجهیزاتی مثل دوربین و دزدگیر، به همسایه یا فرد قابل اعتماد خود نیز بسپارند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت همچنین گفت: طرح پابند الکترونیک برای افرادی که بیش از سه بار سابقه جرایم خشن داشته باشند، به زودی اجرا می‌شود.