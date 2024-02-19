به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار پاسخ این مجموعه در خصوص مالکیت باشگاههای پرسپولیس و استقلال تهران شده است.
AFC که قوانین سختگیرانه خود را برای صدور مجوز حرفه ای جهت حضور تیمها در فرمت جدید لیگ قهرمانان آسیا و جام باشگاههای آسیا در نظر گرفته است، خواهان توضیح شفاف درباره تعیین تکلیف سهام باشگاههای پرسپولیس و استقلال و معضلات مالی این باشگاهها شده است.
AFC که تمام مکاتبات بین المللی با باشگاهها را از طریق فدراسیونهای تحت عضو انجام میدهد خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع و پاسخ فوری فدراسیون فوتبال ایران شده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تا ۱۱ فروردین فرصت رسیدگی به کمبودهای باشگاهها را داده و هرگونه تخلف را با جریمههای سنگین خود که از یک سال پیش وضع کرده بود روبرو خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایطی درخواست تعیین تکلیف مالکیت این دو باشگاه را مطرح کرده است که با وجود پیگیری های صورت گرفته هنوز این دو باشگاه مالکی غیر از وزارت ورزش ندارند و صحبت ها در مورد انتقال به وزارتخانه های دیگر بی اثر مانده است.
