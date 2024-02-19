  1. ورزش
برای تعیین مالکیت دو باشگاه؛

AFC یقه استقلال و پرسپولیس را گرفت/ نامه‌ای که بوی «حذف» می‌دهد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران خواستار توضیحات این فدراسیون در مورد مالکیت باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال شده است. این در حالی است که تکلیف این دو باشگاه مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار پاسخ این مجموعه در خصوص مالکیت باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تهران شده است.

AFC که قوانین سختگیرانه خود را برای صدور مجوز حرفه ای جهت حضور تیم‌ها در فرمت جدید لیگ قهرمانان آسیا و جام باشگاه‌های آسیا در نظر گرفته است، خواهان توضیح شفاف درباره تعیین تکلیف سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال و معضلات مالی این باشگاه‌ها شده است.

AFC که تمام مکاتبات بین المللی با باشگاه‌ها را از طریق فدراسیون‌های تحت عضو انجام می‌دهد خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این موضوع و پاسخ فوری فدراسیون فوتبال ایران شده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا تا ۱۱ فروردین فرصت رسیدگی به کمبودهای باشگاه‌ها را داده و هرگونه تخلف را با جریمه‌های سنگین خود که از یک سال پیش وضع کرده بود روبرو خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایطی درخواست تعیین تکلیف مالکیت این دو باشگاه را مطرح کرده است که با وجود پیگیری های صورت گرفته هنوز این دو باشگاه مالکی غیر از وزارت ورزش ندارند و صحبت ها در مورد انتقال به وزارتخانه های دیگر بی اثر مانده است.

    • ناجی IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      هیچ انگیزه ای نیست ،امسال هم باید به اجبار فقط یکی از این دوتیم به آسیا بره.
    • ن IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      سنگ روی سنگ بند نمی شه. تکلیف باشگاه استقلال چی می شه؟ اصلا به بعدآ نمی شه موکول کرد.
    • علی IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      خوبه، اتفاقا باید ای اف سی یقه مسولان فوتبال ایران رو بگیره و از اونها پاسخ شفاف و درست بخواد.. شاید دراونصورت مجبور بشن تکلیف پرسپولیس و استقلال رو اینبار بطور قطعی روشن کنن و هر کدام مالکیت جدا داشته باشن، نه اینکه هردو باشگاه تحت نظارت وزارت ورزش باشن و گاها حقوق یکی پایمال بشه..
    • حسین آبی دل IR ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      مگر پارسال نگفتن قضیه مالکیت برای همیشه حل شد وپرسپولیس به وزارت ورزش واستقلال به‌خصوصی سازی واگذار کردن ،قربان زاده هم به عنوان رییس مالک باشگاه استقلال حذف کرد مدیرعوض کرد
    • محسن IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      خسته ام خسته اززندگی
    • IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      تعجبم چرا afc از باشگاه‌های عربستانی هیچ توضیحی درباره مالکیتشون نمیخواد!!! میشه باور کرد این همه پول توسط حکومت عربستان به فوتبالشون تزریق میشه ولی صاحبشون نباشه؟

