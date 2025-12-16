حوزه باید درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی،پژوهش آسیب شناسانه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار معاون پژوهشی و تعدادی از مدیران معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه که به مناسبت هفته پژوهش انجام شد، با تقدیر از اهتمام آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه و دیگر مسئولان حوزوی به امر پژوهش اظهار کرد: ما این نگاه را مدیون رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی هستیم که با اشراف کامل هم توصیه می‌کنند و هم هشدار می‌دهند.

وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی حوزه علمیه در قالب مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، انجمن‌های علمی، جشنواره علامه حلی و کتاب سال، بیان داشت: این‌ها همه نشان می‌دهد که حوزه علمیه حالت ایستایی ندارد و همراه با تحولات در حرکت است.

امام جمعه با اشاره به اهمیت توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزوی به پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» تصریح کرد: دشمنی داریم که در تلاش است در جنگ سخت و نرم بر ما غلبه کند و فکر و اندیشه را از ما بگیرد، بنابراین نباید از پاسخ به نیازهای نسل جوان و جامعه غافل بمانیم.

وی با تأکید بر اهمیت روزآمدسازی ادبیات پژوهش در حوزه‌های علمیه گفت: هرچه می‌توانیم باید ادبیات پژوهش‌های خود را به روز کنیم و محتوای کتاب‌های بزرگان را در قالب‌های نو عرضه کنیم.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن خروجی فعالیت‌های پژوهشی در حکمرانی کشور اظهار کرد: نظام اسلامی امروز به حل مسئله نیاز دارد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی افزود: باید نسبت به این مسائل یک بحث پژوهشی آسیب‌شناسانه داشته باشیم و نتیجه آن را به سازمان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز عرضه کنیم.

آیت الله حسینی بوشهری خطاب به مسئولان پژوهش حوزه‌های علمیه اضافه کرد: خروجی فعالیت‌های مراکز علمی ما باید همیشه روی میز مسئولان باشد. نباید به عرضه کتاب‌ها و مقالات در جشنواره‌ها بسنده کنید. این محصولات علمی باید در اداره و هدایت جامعه نقش خود را ایفا کنند تا نقش الگویی حوزه به منصه ظهور گذاشته شود.

در ابتدای این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه پرداخت.