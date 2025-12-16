سهمیه شیرخشک‌ بیماران گروه آلرژی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: تخصیص سهمیه شیرخشک بر اساس بیشترین میزان فروش ثبتشده در سامانه حامی، اضافه شدن سهمیه بیماران تازه تشخیص شامل ۹ قوطی آلفامینو به ازای هر کودک و کسر موجودی داروخانه در روز ابلاغ انجام میشود.
وی با تأکید بر رعایت پروتکل تشخیص آلرژی شدید به پروتئین شیر گاو، افزود: اجرای دقیق این سند از بروز مصرف غیرمنطبق جلوگیری میکند.
شعیبی گفت: با این روش سهمیهها به شکل منصفانه و متناسب با نیاز واقعی بیماران توزیع میشود و شرایط بازار از بروز کمبود ناگهانی مصون میماند.
وی تصریح کرد: اجرای این فرایند موجب شفافیت و استانداردسازی توزیع شیرخشک در سطح داروخانهها و مراکز درمانی شده است.
نظر شما