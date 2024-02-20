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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

سخنگوی ستاد انتخابات:

فهرست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس فردا اعلام‌ می‌شود

فهرست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس فردا اعلام‌ می‌شود

ستاد انتخابات کشور فهرست نهایی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس را فردا اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در نشستی خبری که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده بود اظهار داشت: شب گذشته شورای نگهبان آخرین فهرست تأیید صلاحیت نامزدها را به وزارت کشور اعلام کرد و این ستاد فردا با انتشار آگهی این فهرست را اعلام می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در این چند روز تعدادی از نامزدها انصراف داده‌اند لیست نهایی نامزدهایی که در انتخابات حضور می‌یابند فردا پس از آمار گیری دقیق اعلام خواهد شد.

مردانی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور هم با اشاره به اینکه در انتخابات این دوره مجلس تعداد هزار و ۱۰۰ نفر از نامزدها از اساتید دانشگاه هستند گفت: این نشانگر آن است که ظرفیت علمی کشور می‌تواند به ظرفیت حکمرانی تبدیل شود.

همچنین آقای دانشجو، رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اعلام آمادگی دانشگاهیان برای حضوری گسترده در انتخابات گفت: دانشجویان و دانشگاه‌های کشور به اهمیت نقش خود در سرنوشت کشور بیش از پیش آگاهند و دانشگاه تربیت مدرس نیز فضایی را به منظور حضور طیف‌های سیاسی مختلف برای تبیین برنامه‌هایشان در انتخابات فراهم ساخته است.

کد مطلب 6032717
هادی رضایی

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