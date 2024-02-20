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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۰

در سومین روز نمایشگاه رسانه های ایران؛

رییس کانون سردفتران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رییس کانون سردفتران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رییس کانون سردفتران از غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز از نمایشگاه رسانه های ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ علی خندانی، رئیس کانون سر دفتران در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با خندانی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 6033069

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