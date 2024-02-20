پوتین: روسیه قاطعانه با استقرار سلاح های هسته ای در فضا مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه تأیید کرد که مسکو همواره با استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا مخالف بوده و خواستار رعایت همه توافق‌های موجود در این زمینه است.

وی تصریح کرد: این سوال مربوط به هیاهویی است که اخیراً در غرب از جمله در آمریکا در خصوص استقرار سلاح هسته‌ای در فضا بالا گرفته است و موضع ما روشن و صریح است؛ ما همیشه مخالف بوده‌ایم و الان هم مخالف استقرار سلاح های هسته ای در فضا هستیم.

رییس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که ایالات متحده نمی تواند همزمان خواستار شکست روسیه و گفتگو در مورد ثبات استراتژیک باشد.

وی گفت: آمریکا و غرب از یک سو خواهان شکست راهبردی روسیه هستند و از سوی دیگر مدعی هستند که آماده و مایل به مذاکره با ما در زمینه ثبات راهبردی هستند و معتقدند که دو موضوع ربطی به هم ندارند - این امکان پذیر نخواهد بود. اگر آنها به دنبال شکست استراتژیک ما هستند، «ما باید مستقلا به معنای ثبات استراتژیک برای کشورمان فکر کنیم.»

وی تاکید کرد که روسیه «هیچ چیزی را رد نمی‌کند، اما باید بدانیم آنها چه می‌خواهند». رییس‌جمهور روسیه در پایان گفت: «به‌عنوان یک قاعده کلی، آنها می‌خواهند به مزیت‌های یکجانبه دست یابند که این اتفاق نمی‌افتد».

برا اساس گزارش راشا تودی سرگیی شویگو، وزیر دفاع روسیه نیز در دیدار با پوتین گفت که «هیچ پروژه‌ای برای استقرار تسلیحات هسته‌ای در فضا وجود ندارد.»

سرگیی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در توضیح خبرهای مبتنی بر احتمال دستیابی روسیه به یک سلاح هسته‌ای فضایی گفت که ایالات متحده در حال انتشار ادعاهای بدخواهانه است تا اقدامات و مقاصد ناخوشایندی را به مسکو نسبت دهد که با واقعیت همخوانی ندارد.