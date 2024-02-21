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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹

آناتولی آنتونوف:

تلاش برای مذاکره با روسیه از موضع قدرت هیچ سودی ندارد

تلاش برای مذاکره با روسیه از موضع قدرت هیچ سودی ندارد

سفیر روسیه در آمریکا می‌گوید که تلاش‌های غرب برای تماس با مسکو از موضع قدرت، به هیچ کجا نخواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا با اشاره به لزوم تغییر رویکرد غرب در قبال مسکو، تاکید کرد که تلاش برای مذاکره با روسیه از موضع قدرت هیچ سرانجامی ندارد.

سفیر مسکو در واشنگن در مقاله‌ای برای نشریه نیوزویک تصریح کرد: مذاکره و تلاش برای تماس با کشور ما از موضع قدرت و با توسل به فشار تحریمی هیچ سودی ندارد. میل مستمر به سلطه، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها هرچه زودتر این موضوع را درک کنند، جهان زودتر به جاده‌ای باثبات، پایدار و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت.

دیپلمات ارشد روسیه با اشاره به اینکه ماهیت راهبرد واشنگتن در قبال روسیه فقط اندکی با رویارویی نظامی تفاوت دارد، گفت: آزادسازی شهرها که ماریوپل، آرتیموفسک و آودیوکا در راس آنها بودند، نشانه‌ای روشن از چرایی خشم رژیم کی‌یف و ناکامی سیاست ضدروسی غرب است.

کد مطلب 6033547

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