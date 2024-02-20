فاز نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان عصر سه‌شنبه در نشست با حلقه های میانی مردمی در ارومیه با تبریک میلاد حضرت علی اکبر (س) و روز جوان و تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان اظهار کرد: اقدامات سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه در حال اتمام است و از اوایل سال آینده اقدامات نرم افزاری با مشارکت مستقیم مردمی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه فاز نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم و آموزش و ترویج همراه است و با برنامه های تدوین شده مصرف آب مدیریت شود، افزود: برنامه ای که در زمینه احیای دریاچه ارومیه با زندگی مردم تناقض داشته باشد اجرا نمی شود، دریاچه ارومیه در این استان است و نمی شود در تهران نشست و برای دریاچه تصمیم گرفت.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مردم و مسوولان در زمینه احیای دریاچه ارومیه همدل و همراه هستند و ادبیات مشترکی دارند ادامه داد: مشکلات با شفافیت با مردم مطرح می شود و در گام دوم احیای دریاچه نیز باید با مردم تغییرات را انجام داد.

لزوم جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تغییر الگوی کشت یکی از مهمترین اقدامات در مسیر مدیریت صحیح مصرف آب است گفت: ۶.۵ میلیون تن میزان تولید محصولات کشاورزی این استان است و خام فروشی از مشکلات اصلی کشاورزان و منطقه است که باید در این زمینه برند سازی و محصولات فرآوری و حلقه های مفقوده شناسایی شود.

وی با بیان اینکه ۳۵ درصد سیب درختی کشور در این استان تولید می شود اظهار کرد: ۵۰۰ هزار تن هدر رفت محصول در بخش سیب درختی وجود دارد چرا که ۵۰ درصد باغات سیب درختی قدیمی هستند.

معتمدیان با انتقاد از اینکه تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی ضعیف بوده است ادامه داد: توسعه بی رویه سردخانه ها سود و انتفاعی برای مردم ندارد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: هر چند تولید سیب درختی در این منطقه جا افتاده ولی ارزش اقتصادی برای مردم ندارد.

وی ادامه داد: در شمال استان یک باغ سه هزار و ۲۰۰ هکتاری گردو و پسته کشت شده است و گردوهای کاشته شده بعد ۲ سال به بازدهی رسیده است و این در حالی است که ارزش افزوده آن بیشتر از سیب است.

توسعه بی رویه باغات موجب مصرف ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب اضافه شده است

معتمدیان با اشاره به توسعه بی رویه ۱۴۰ هزار هکتاری باغها در این منطقه در سالهای اخیر اظهار کرد: با این اقدام ۲.۵ میلیارد متر مکعب بر مصرف آب بخش کشاورزی استان اضافه شده است.

وی با اشاره به وجود ۷۴ هزار حلقه چاه غیر مجاز ایجاد شده در حاشیه دریاچه ارومیه اظهار کرد: این موضوع و بارندگی ها با زندگی مردم گره خورده است و باید راهکار صحیح مدیریت مصرف را ارایه کرد.

معتمدیان با بیان اینکه آذربایجان غربی جز سه استان پر بارش کشور است گفت: امسال بارشها خوب‌و فرا نرمال است و در زمستان اتفاق خوبی در زمینه بارندگی ها رخ داد.

سالانه ۱۵۰ کیلومتر راه در آذربایجان غربی احداث می شود

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سالانه ۱۵۰ کیلومتر راه در آذربایجان غربی در دولت سیزدهم ساخته شده است گفت: رکورد احداث راه قبل از دولت سیزدهم ۹ کیلومتر در سال بود در حالیکه اکنون ۱۵۰ کیلومتر در سال شده است که جهاد تبیین لازمه بیان این دستاوردهاست.

وی با بیان اینکه ۵۶۲ روستا در ۲۸ ماه گذشته گازدار شده است اضافه کرد: برخی مناطق کوهستانی و صعب العبور بودند و کار سخت بود و با این وجود نهضت گازرسانی از خدمات بی بدیل جمهوری اسلامی بوده است.

معتمدیان گفت: یکی از شعارهای محوری دولت مردمی سازی بوده است و مصادیق آن را هم از اولین روز تشکیل دولت شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در همه مناطق محروم استان مشکلات احصا و خدمات رسانی می شود اظهار کرد: سفر آقای رییسی به استان یک سفر ماندگار با ۵۰۰ هزار میلیارد ریال مصوبات سفر بود.

معتمدیان افزود: در ۲۸ ماه پنج هزار پروژه به ارزش ۴۵۰ هزار میلیارد ریال (۴۵ هزار میلیارد تومان) به اتمام رسید و خروجی آن کاملاً مشخص است و توجه به مناطق محروم و ایجاد توازن و توسعه متوازن از اهداف ما بوده است.

انتخابات در آذربایجان غربی با مشارکت ۲۳ هزار نفر از عوامل اجرایی انجام می شود

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش رو در ۱۱ اسفند ماه امسال گفت: ۲۳ هزار نفر عوامل انتخاباتی هستند که آموزش دیده اند تا در این حماسه بزرگ حضور داشته باشند.

معتمدیان گفت: فرمایشات رهبری در این زمینه در دستور کار قرار دارد و راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت برای برگزاری انتخبات مورد توجه است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: همه داوطلبان صالح هستند و شورای نگهبان فصل الخطاب ماست و مهم انتخاب افراد اصلح در این راستا است.

وی اضافه کرد: همه کسانیکه مخاطب دارند وظیفه دارند تا معیارهای انتخاب اصلح را بیان کنند تا مردم خودشان انتخاب اصلح کنند.

معتمدیان گفت: دشمن دنبال بهره برداری از این مساله است تا مردم را مایوس کنند ولی حضور در پای صندوقهای رای وظیفه همه مردم است.

وی‌گفت: مشارکت مردم آذربایجان غربی در دوره های قبل همواره بالا بوده است و این شرکت کردن در انتخابات حق آنان است و باید در این حق خود و انتخاب سهیم باشند.

در ادامه این نشست حاضران از گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی به بیان مشکلات و راهکارها در مباحث و موضوعات مختلف جامعه پرداختند.