پلیس راز جسد رها شده در حاشیه ارومیه را کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در این زمینه اظهار کرد: جسدی در جاشیه شهر ارومیه واقع در جاده سنتو رها شده پیدا شد که رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش کارآگاهان هویت این زن مشخص و در نهایت با بررسی جسد مشخص شد که طلاهای نامبرده به سرقت رفته است.

شکری بیان کرد: با اقدامات فنی کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل که فکر می‌کرد هیچ اثری از خود برجای نگذاشته است، در نهایت شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های تخصصی پلیس به قتل این خانم با انگیزه سرقت طلاجات وی اعتراف کرد و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.