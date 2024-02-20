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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۲

رییس پلیس آگاهی آذربایجان غربی:

پلیس راز جسد رها شده در حاشیه ارومیه را کشف کرد

پلیس راز جسد رها شده در حاشیه ارومیه را کشف کرد

ارومیه- رییس پلیس آگاهی آذربایحان‌غربی گفت: با بررسی کارآگاهان راز جسد مجهول الهویه زنی در جاده سنتو ارومیه آشکار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در این زمینه اظهار کرد: جسدی در جاشیه شهر ارومیه واقع در جاده سنتو رها شده پیدا شد که رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش کارآگاهان هویت این زن مشخص و در نهایت با بررسی جسد مشخص شد که طلاهای نامبرده به سرقت رفته است.

شکری بیان کرد: با اقدامات فنی کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل که فکر می‌کرد هیچ اثری از خود برجای نگذاشته است، در نهایت شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های تخصصی پلیس به قتل این خانم با انگیزه سرقت طلاجات وی اعتراف کرد و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6033308

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