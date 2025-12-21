  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

شکری: قاتل زن فالگیر در ارومیه دستگیر شد

ارومیه - رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در این زمینه افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم در خیابان بوستان ارومیه بلافاصله کارآگاهان جنایی و تیم تشخیص هویت در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها انجام شده مشخص شد که مقتول، زنی ۴۶ ساله که به امر فال گیری اشتغال داشته، بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده است.

شکری افزود: با تشکیل تیم ویژه و اقدامات فنی شبانه‌روزی، هویت قاتل سریعاً شناسایی و در تحقیقات اولیه مشخص شد انگیزه قتل اختلافات خانوادگی ناشی از اقدامات مقتول بوده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی تصریح کرد: سرانجام با هدایت میدانی و عملیات ضربتی کارآگاهان، متهم در مخفیگاه خود شناسایی و در ساعاتی پس از ارتکاب جرم دستگیر و به بزه انتسابی اعتراف کرد.

