حمایت کوبا از رییس جمهور برزیل به دلیل حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رییس جمهور کوبا، «میگل دیاز کانل»، همبستگی و حمایت خود را نسبت به «لولا داسیلوا»، رییس جمهور برزیل اعلام کرد.

رییس جمهور برزیل به تازگی جنگ در غزه را شبیه اقدامات هیتلر در جنگ جهانی دوم عنوان کرده است که این مساله با واکنش خشم آلود تل آویو روبرو شده، تا جایی که در تل آویو سفیر برزیل فراخوانده شد.

حال «میگل دیاز کانل»، رییس جمهور کوبا در حمایت از همتای برزیلی خود گفته است: «با برادر عزیزمان، رییس جمهور برزیل، که به دلیل محکوم کردن نابودی فلسطینیان در غزه، توسط اسراییل مورد حملات گسترده قرار گرفته، همبستگی کامل داریم.»

کانل خطاب به رییس جمهور برزیل افزود: «درود و تحسین بر شجاعت شما، شما همیشه در سمت راست تاریخ خواهید بود.»

دو هفته پیش نیز، رییس جمهور کوبا در یک اجلاس بین المللی که در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد و نمایندگانی از ۳۵ کشور در آن شرکت داشتند، با چفیه فلسطینی ظاهر شد.

«میگل دیاز کانل»، رییس جمهور کوبا طی سخنانی در این اجلاس، بمباران فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی را وحشیانه و جنگ نسل کشی توصیف و تأکید کرد که این جنایات باید در همه مناسبت‌ها و در همه رسانه‌ها محکوم شود.

رییس‌جمهور کوبا ضمن اعلام حمایت از مبارزات مردم فلسطین، جنایات اشغالگران اسراییل در نوار غزه را محکوم کرد.