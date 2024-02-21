دادستان نقده معرفی شد/ مردم نباید دغدغه امنیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح چهارشنبه در آئین معرفی دادستان جدید نقده با تاکید بر اینکه مردم نباید دغدغه امنیت داشته باشند به دادستان نقده دستور داد تا اصلی ترین اولویت کاری وی تعیین تکلیف سه پرونده مهم و کثیر الشاکی این شهرستان باشد.

وی ادامه داد: نباید به گردن‌کشان و اشرار اجازه شرارت دهد چرا که امنیت خط قرمز دستگاه قضائی است و می‌بایست مجموعه‌های تأمین کننده امنیت برای تأمین آن با هماهنگی کامل با دادستانی افراد شرور را شناسایی، رصد و اقدامات آنها را گزارش نمایند و برخوردها نیز از ابتدا تا انتها بازدارنده باشد.

وی به اهمیت جایگاه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم پرداخت و گفت: جایگاه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم بسیار خطیر و حساس و در عین حال تأثیرگذار و ارزشمند و دادستان مبسوط الید در صیانت از حقوق مردم و بیت المال است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: کارگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی باید خود را قائم به ملت و مردم بداند که اگر خدمت به مردم نباشد جایگاه و پست ارزشی ندارد و می‌بایست با همکاری و تعامل کامل با مجموعه‌های قضائی و اجرایی زمینه‌های خدمت به مردم را فراهم کرد.

عتباتی تاکید کرد: در راستای لبیک عملی به فرمان مقام معظم رهبری از ظرفیت دستگاه قضائی برای کمک به برنامه‌های دولت و حمایت از تولید و صیانت و حفاظت از حقوق عامه و بیت المال بهره ببرید و با ظرفیت شناسی، از ظرفیت موجود همچون روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، بسیج و سپاه، در رفع مشکلات مردم به دست خودشان بهره ببرید.

وی همچنین به تقویت شوراهای حل اختلاف، هسته‌های جهادی بخشایش و واحدهای مددکاری کلانتری‌ها برای ختم دعاوی به صلح و سازش و مدیریت ورود تاکید و گفت باید با حساس شدن به موضوعات، از تشکیل بستر جرم پیشگیری کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه یکی از مسیرهای تأمین کننده آب دریاچه ارومیه در نقده واقع شده از دادستان خواست حتماً این مسیر را مورد توجه ویژه قرار دهد تا هدف از طرح احیا دریاچه ارومیه محقق شود.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این مراسم گفت: رسیدگی به تظلمات مردم یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضائی است و باید رسیدگی عادلانه در تمامی فرآیندهای دادرسی از جمله جمع آوری ادله به صورت دقیق با ظرافت‌های قضائی و توجه به دفاعیات متهم مدنظر باشد.

مجیدی از فرماندار و اعضای شوراهای اداری و تأمین نقده نیز خواست با توجه به اینکه امروزه کشف جرایم مستلزم یک روند علمی بوده و نیازمند تجهیزات نوین و زیرساخت‌های لازم می‌باشد در اختصاص بودجه به این موارد توجه ویژه داشته باشند.

حجت‌الاسلام حسین فصیح نیا امام جمعه نقده به عنوان یکی از سخنرانان جلسه به اهمیت قضا و قضاوت در شرع و قانون پرداخت و گفت که حق مداری یکی از ویژگی‌های بارز حضرت علی (ع) می‌باشد و قضاوت و ادای حقوق جامعه اسلامی یکی از شئونات امامت است و کسی که قاضی می‌شود ایثار می‌کند.

محمد نوبخت فرماندار نقده نیز با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: همدلی و انسجام خوبی در بین اعضای شورای تأمین شهرستان وجود دارد و امید است با ورود دادستان جدید این اتحاد ادامه یافته و با حمایت دستگاه قضائی شاهد انتخاباتی پر شور و بدور از هرگونه تخلفی باشیم.

در پایان با اهدای حکم طالبی، وی به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.