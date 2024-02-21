تثبیت ۳۹۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام میر دریکوند امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از راه‌های مقابله با جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی اجرای صحیح طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی زراعی و باغ‌ها در سطح استان لرستان است، با اجرای این طرح می‌توان افزایش عملکرد در واحد سطح افزایش عملکرد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و مدیریت صحیح را به‌حداعلا رساند.

وی گفت: یکی از مهم‌هایی که می‌تواند اجرای پروژه یکپارچه‌سازی را به حد انتظار رساند اجرای پروژه حدنگاری اراضی کشاورزی است که با اجرای این پروژه می‌توانیم اعمال مدیریت صحیح‌تری بر اراضی کشاورزی داشته باشیم که در نتیجه منجر کاهش هزینه در واحد سطح، املاک کشاورزان را تثبیت و شناسنامه‌دار کنیم و نظارت دقیق‌تری بر اراضی کشاورزی داشته باشیم که لازمه این کار می‌تواند اجرای پروژه رفع تداخلات باشد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: خوشبختانه با اجرای پروژه رفع تداخلات تا به امروز در سطح هزار و ۳۱ پلاک به مساحت کل یک میلیون و ۴۱۰ هزار هکتار انجام شده است که در نتیجه کمیسیون رفع تداخلات استان بیش از ۴۳ هزار و ۴۳۶ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شده است.

میر دریکوند، ادامه داد: میزان سه هزار هکتار از اراضی مستثنیات که قابلیت کشت و کار ندارند به اراضی ملی برگردانده شد و بیش از ۳۹۶ هزار هکتار به‌عنوان غیر ملی تثبیت شده است.

وی افزود: مهم‌ترین آمار در حوزه امور اراضی در دولت سیزدهم بوده که بیش از ۵۰ درصد کل آمار استان لرستان در سال ۱۴۰۲ بوده است که برنامه‌ریزی لازم انجام شده است که حداکثر تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ این امر مهم به سرانجام برسد.