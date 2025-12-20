به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی پروژه شناسنامهدار کردن اراضی کشاورزی صبح شنبه در دفتر امور خاک کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه، دواتگر مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، نساء احدی مسئول واحد امور خاک استان کردستان، مدیر امور اراضی و نمایندگان شرکتهای مهاب قدس و آسو حضور داشتند و ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس مباحث مطرحشده، پروژه شناسنامهدار کردن اراضی کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین طرحهای دفتر امور خاک، با هدف تسهیل مدیریت اراضی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی و فراهمسازی بستر مدیریت کلان اراضی در سطح استانها طراحی و اجرا میشود.
در این نشست تأکید شد استان کردستان به دلیل پیشگامی در آغاز اجرای این طرح، به عنوان پایلوت ملی شناسنامهدار کردن اراضی کشاورزی انتخاب شده است؛ موضوعی که با استقبال بخش GIS وزارت جهاد کشاورزی و حوزه امور اراضی همراه بوده است.
گفتنی است؛ در پایان این نشست مقرر شد نهایت همکاری میان بخشهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی استان برای اجرای هرچه دقیقتر و اثربخشتر این پروژه صورت گیرد.
کارشناسان حاضر در جلسه، اجرای موفق این طرح را گامی مؤثر در مسیر مدیریت بهینه اراضی کشاورزی دانسته و آن را الگویی قابل تعمیم برای سایر استانهای کشور ارزیابی کردند.
