حجت‌الاسلام محمد علی نجفی گیلانی در حاشیه همایش تبیینی جامعه مجاهد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجاهدت در حوزه تبیین نیاز ضروری جامعه امروز است.

وی با تاکید بر توجه به منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین افزود: دغدغه مندی حضرت آقا در حوزه تبیین و دستاوردهای انقلاب باید مجاهدانه و هوشمندانه مورد توجه نخبگان رسانه‌ای و فرهنگی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم دغدغه مندی افراد نسبت به نظام و انقلاب بیان کرد: افراد باید نسبت به آینده جامعه دغدغه مند باشند.

حجت الاسلام نجفی گیلانی با بیان اینکه حالت انفعالی در قبال مسائل جامعه قابل پذیرش نیست، گفت: نگاه افعالی نسبت به رویدادهای ملی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعه یک نوع آفت است و باید حذف شود.

وی با اشاره به وظیفه سنگین جامعه روحانیت در قبال تبیین گری افزود فعالان حوزه تبلیغ علمدار واقعی جهاد تبیین هستند و باید به خوبی دستاوردهای انقلاب را بشناسند و تبیین کنند.