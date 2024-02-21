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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان:

فعالان حوزه تبلیغ علمدار واقعی جهاد تبیین هستند

فعالان حوزه تبلیغ علمدار واقعی جهاد تبیین هستند

رشت- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم حذف حالت انفعالی در تبیین دستاوردهای انقلاب گفت: فعالان حوزه تبلیغ علمدار واقعی جهاد تبیین هستند.

حجت‌الاسلام محمد علی نجفی گیلانی در حاشیه همایش تبیینی جامعه مجاهد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجاهدت در حوزه تبیین نیاز ضروری جامعه امروز است.

وی با تاکید بر توجه به منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین افزود: دغدغه مندی حضرت آقا در حوزه تبیین و دستاوردهای انقلاب باید مجاهدانه و هوشمندانه مورد توجه نخبگان رسانه‌ای و فرهنگی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم دغدغه مندی افراد نسبت به نظام و انقلاب بیان کرد: افراد باید نسبت به آینده جامعه دغدغه مند باشند.

حجت الاسلام نجفی گیلانی با بیان اینکه حالت انفعالی در قبال مسائل جامعه قابل پذیرش نیست، گفت: نگاه افعالی نسبت به رویدادهای ملی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعه یک نوع آفت است و باید حذف شود.

وی با اشاره به وظیفه سنگین جامعه روحانیت در قبال تبیین گری افزود فعالان حوزه تبلیغ علمدار واقعی جهاد تبیین هستند و باید به خوبی دستاوردهای انقلاب را بشناسند و تبیین کنند.

کد مطلب 6033833

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