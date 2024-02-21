به گزارش خبرنگار مهر، نشست ویژه بررسی عملیاتهای رسانهای پایگاه KHAMENEI.IR در طوفان الاقصی و مسدود شدن حساب اینستاگرام اینرسانه امروز چهارشنبه ۲ اسفند، همزمان با چهارمین روز از نمایشگاه رسانههای ایران با حضور فرشاد مهدی پور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت ارشاد، مهدی فضایلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظله العالی)، محمد لسانی تحلیلگر شبکههای اجتماعی و محمد صرفی سردبیر روزنامه تهران تایمز برگزار شد.
فضایلی در ابتدای ایننشست گفت: صفحه معظم له از نخستین روزهایی که فعالیتهای خودش را آغاز کرد از مجموعههای به روز در حوزه فناوری بود. ما توسط ماهوارهها با محدودیتهایی مواجه بودیم، اینستاگرام و توئیتر فرصت جدیدی محسوب میشد که در آن شروع به فعالیت کردیم. به تدریج زبانها و حسابهای مختلفی ایجاد شد. اتفاقی که اخیراً توسط شرکت متا افتاد و با پنج میلیون دنبال کننده و بدون مقدمه، حساب اینستاگرامی بسته شد، اولین بار نبود. در گذشته و زمانهای مختلف نیز سابقه داشته است.
وی افزود: اتفاقی که در این دوره افتاد از قبل هشدار و اطلاع داده نشده بود. بنایی بر بازگشایی آن نیست. پیگیریهایی انجام دادیم و پاسخی داده نشد. این اتفاق و اتفاقهای مشابه آن از جمله سردار سلیمانی که تصاویر و مطالب ایشان را اجازه ارسال نمیدادند، نشان میدهد گردانندگان و دستاندرکاران این سکوها و بسترهای ارتباطی هر جا احساس کنند پیامی بر خلاف سیاست آنها منتشر میشود و تأثیر گذار است، شعارهایشان را زیر پا میگذارند تا جلو انتقال آن پیام مؤثر را بگیرند. از همینجا میتوانیم به مفهوم آزادی در غرب بپردازیم.
دومینسخنران نشست مورد اشاره مهدیپور بود که گفت: رژیم صهیونیستی علاوه بر شکست بزرگی که در میدان خورد، در افکار عمومی هم شکست خورد. حیات او زیر سوال رفت. روشن بود در پی انتقام گرفتن از همه کسانی که از فلسطین و طوفان الاقصی حمایت کردند، خواهد رفت. با این پدیده برخورد خشن و دیکتاتوری پلتفرمها چند سالی هست که آشنا هستیم. بی سابقه نیست.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما در یک موقعیت جنگی قرار داریم. عدم دسترسی به صفحه مقام معظم رهبری به معنای پایان جنگ نیست. آیا باید زمین ترک کنیم؟ یا در زمین بمانیم؟ نحوه فعال سازی همه ظرفیتهایی که میتوان در این حوزه به کار گرفت از راهکارهایی است که میتوانیم به آن بپردازیم. زمین مبارزه را نباید ترک کنیم. باید راههایی را پیدا کنیم و موقعیت آرمان فلسطین را حفظ کنیم.
لسانی هم در بخش دیگری از ایننشست گفت: به نظر شما شبکه روابط سید علی خامنه ای چه اهمیتی برای مالکین مِتا داشته است؟ مقاومت به یک محور و جبهه تشکیل شده است. شبکه رهبر انقلاب از شبکههای قوی است که کنشگری میکند. این محدودیت، ایجاد اختلال در شبکه روابط بوده است.
وی افزود: اولین لایوهای مسؤولین از اجلاس انتفاضه فلسطین سال ۱۳۹۱ از صفحه مقام معظم رهبری شروع شد. حضرت آقا نامهای به جوانان اروپایی و شرقی در توئیتر منتشر کردند. بعد از انتشار این نامه صدای رهبران توئیتر بلند شد. این رسانه اینفوگرافی را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرد. صفحه معظم له در مقابل مانع گذاریهای فراوان ۱۰ هزار پست منتشر کرده، عضوگیری آن بیش از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بوده است. سال ۱۳۹۷ صفحه عربی نیز بسته شد. در صفحه رهبر انقلاب، بازی با فناوری در خدمت آرمانها به خوبی انجام می شده است. خیلیها معتقد بودند تنها رهبر سیاسی که بدون ملاحظه و انقلابی از آرمان فلسطین دفاع میکند، سید علی خامنه ای است. در صفحه ایشان نقطه زنی و کنش گری را شاهد بودیم.
اینتحلیلگر شبکههای اجتماعی در ادامه سخنان خود گفت: در آمریکا رسانه زدایی رسانههای اجتماعی جدی است. باید به چرخه ناآگاهی و کج آگاهی بپردازیم. از آغاز طوفان الاقصی تاکنون ۱۳۰ شهید خبرنگار داریم. در هیچ جنگی به این تعداد خبرنگار شهید ندادیم. با بلوکه کردن صداها میخواهند جلو شبکه و تقویت شبکه را بگیرند. انسجام زدایی از جبهه مقاومت برای آنها یک اصل است. باید با قواعد طرف مقابل بازی کنیم. ائتلاف رسانه کنیم. از طریق رسانههای جایگزین مقابله کنیم. در این جنگ هیچ راهی نداریم مگر اینکه قوی بشویم. از لحاظ زیرساختی قوی بشویم.
صرفی نیز بهعنوان آخرینسخنران ایننشست گفت: در قدرت تیز از ابزار و ارزشهای ما علیه ما استفاده میکنند. در این روش چهار حوزه فرهنگی، علمی و دانشگاهی و رسانه و نشر در دستور کار قرار دارد. در آمریکا رویکرد سلبی قرار دارد. روایتهای آیت الله خامنه ای خطرناک است و نباید اجاره داد منتشر شود. این روایتها برای آمریکا و اسرائیل خطرناک است. حضرت آقا ۲۰ سخنرانی داشتند و در این ۲۰ سخنرانی بخشهایی را به طوفان الاقصی اختصاص دادند. ما به دو مدل میتوانیم روایتهای مقام معظم رهبری را به جهانیان برسانیم. یا بایکوت کنیم و به شکل بیمارگونه منعکس کنیم که این مسیر آلوده است. راه دیگر این است که به شکل مستقل در فضای مجازی و رسانه ارائه کنیم.
وی گفت: آمریکا رخت چرکهایش را میدهد بقیه بشویند. رخت چرک و پیمانکاری که آمریکا به «متا» سپرده، تا صفحه مقام معظم رهبری را ببندد، تروریسم رسانهای است. تهدیدها میتوانند تبدیل به فرصت بشوند. اگر هوشمند عمل کنیم، هم افزا باشیم میتوانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. این تروریسمها تلاش کردند بخشی از صدای رهبر انقلاب به مخاطبان جهانی نرسد.
نظر شما