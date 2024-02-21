به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه دوم اسفند) با هفت دیدار در شهرهای تهران، اصفهان، اردکان، سیرجان، رفسنجان، گنبد و اسلامشهر پیگیری می‌شود.

در یکی از این دیدارها، نارنجی‌پوشان مس رفسنجان در سالن ۹ دی میزبان شاگردان عبدالرضا علیزاده در تیم شهرداری ارومیه بودند و سه بر صفر مغلوب حریف شدند.

بازیکنان ارومیه موفق شدند سه ست متوالی را با امتیازات ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۹ از آن خود کنند و هشتمین برد متوالی خود در دور برگشت مسابقات را رقم بزنند.

شهرداری ارومیه با کسب این نتیجه با سیزده برد و ۳۵ امتیاز حضور خود در جایگاه هفتم جدول را تثبیت کرد و مس رفسنجان با ۹ برد و ۲۷ امتیاز فعلاً در جایگاه یازدهم باقی خواهد ماند تا پایان مسابقات رتبه نهایی تیم‌ها را مشخص کند.

در دور رفت مسابقات نیز، شاگردان علیزاده موفق شده بودند با نتیجه سه بر دو پیروز این میدان باشند و پیروزی برابر مس در این فصل از مسابقات را دبل کردند.

در دیگر مسابقات این هفته تیم طبیعت در سالن شهید بیضایی میزبان هورسان رامسر بود و سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان ابراهیم وادی در سه ست متوالی و با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا به چهاردهمین برد خود دست یابند.

با کسب این نتیجه طبیعت با ۱۴ برد و ۴۱ امتیاز در رتبه چهارم جدول باقی خواهد ماند تا پایان مسابقات دیگر جایگاه نهایی این تیم را مشخص کند. نماینده رامسر هم با ۱۰ برد و ۲۷ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارد.

مسابقه دور رفت دو تیم سه بر یک به سود طبیعت شد و شاگردان ابراهیم وادی در این دیدار دومین پیروزی مقابل هورسان را رقم زدند.

در دیگر دیدار این هفته، ایفاسرام اردکان در سالن فدراسیون والیبال میهمان سایپا بود و سه بر یک به پیروزی رسید.

اردکانی‌ها ست نخست را ۲۵ بر ۲۳ به نفع خود به پایان رساندند اما در ست دوم ۱۹ بر ۲۵ مغلوب سایپا شدند تا این مسابقه در چهار ست ادامه یابد. در ست‌های سوم و چهارم شاگردان عباسعلی میرحسینی ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا این دیدار سه بر یک به نفع ایفاسرام پایان یابد.

ایفاسرام با ۱۳ برد و ۳۸ امتیاز فعلاً در رتبه ششم جدول باقی می‌ماند تا مسابقات این هفته مشخص کننده جایگاه نهایی تیم‌ها باشد و سایپا با یک برد و ۶ امتیاز همچنان در انتهای جدول قرار دارد.

جدال دور رفت با سایپا نیز سه بر یک به نفع نماینده اردکان شده بود. این دیدار یک ساعت و ۳۴ دقیقه طول کشید و صد تماشاگر داشت.

تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان و شهداب یزد این هفته در سالن گهر روش سیرجان به مصاف یکدیگر رفتند و در حساس‌ترین مسابقه هفته فولادی‌ها سه بر یک شهداب را شکست دادند.

شاگردان محمدرضا تندروان در تیم شهداب با امتیازات ۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۱ بر ۲۵ مغلوب حریف شدند تا برای حفظ جایگاه دومشان در جدول چشم به نتیجه مسابقه گیتی‌پسند با پیکان داشته باشند چرا که در صورت پیروزی نماینده اصفهان بر پیکان جایگاه دوم از آن گیتی‌پسند خواهد شد.

فولاد با ۱۸ برد و ۵۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و شهداب با ۱۴ برد و ۴۲ امتیاز فعلاً تا مشخص شدن نتایج دیدارهای این هفته در جایگاه دوم باقی خواهد ماند.

شاگردان سید سعید عقیلی سرمربی گیتی‌پسند این هفته در بازی خانگی به مصاف پیکان رفتند و سه بر یک مغلوب حریف شدند.

پیکانی‌ها با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۴ حریف را شکست دادند تا به سیزدهم برد خود دست یابند.

نماینده اصفهان با ۱۳ برد و ۴۰ امتیاز یک پله سقوط را در جدول تجربه خواهد کرد و راهی جایگاه چهارم خواهد شد. پیکان هم با ۱۳ برد ۳۸ امتیاز در رتبه پنجم باقی خواهد ماند.

پیکان در دیدار رفت هم سه بر صفر به پیروزی رسیده بود و در این دیدار برد برابر نماینده اصفهان را دبل کرد.