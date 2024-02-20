سایپا فاتح جدال نخست مدعیان تهرانی/ شاگردان حجتی در یک قدمی جام

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران که از پنجم آبان با حضور هفت تیم مهرسان، هوران یزد، پیکان تهران، فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن اصفهان، مس رفسنجان و سایپا تهران آغاز شده است، به مرحله حساس فینال رسید.

فینال این رقابت‌ها به صورت دو برد از سه مسابقه و به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود و تیم‌های مهرسان و سایپا برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

نخستین دیدار فینال از ساعت ۱۳ امروز (سه‌شنبه یکم اسفند) آغاز شد و تیم سایپا پس از ۱۶۱ دقیقه تلاش تهران موفق به شکست سه بر دو حریف شد تا گام بلندی برای قهرمانی برداشته باشد. تیم مهرسان در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید اما سایپا در ست دوم جبران کرد و ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد تا از نظر ست شماری بازی یک بر یک شود.

در ست سوم به رغم این‌که مهرسان شش پوئن از سایپا جلو بود، بازهم نارنجی‌پوشان ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند تا تیم سایپا دو بر یک پیش بیافتد، اما مهرسان در ست چهارم جبران کرد و ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد تا رقابت نزدیک دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

شاگردان نیلوفر حجتی در ست پنجم ۱۵ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند تا تیم سایپا در نهایت سه بر دو برنده این ماراتن و فاتح جدال نخست مدعیان تهرانی شوند.

مهرسانی‌ها در حالی در این مسابقه نتیجه را واگذار کردند که روز شنبه ۲۸ بهمن (سه روز پیش) در اصفهان سه بر یک فولاد مبارکه سپاهان را شکست داده بودند، اما سایپای‌ها ۲۳ بهمن در آخرین مسابقه خود در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف ذوب‌آهن اصفهان رفتند و با استراحت بیشتری در این دیدار حاضر شدند.

دومین دیدار فینال لیگ برتر زنان ساعت ۱۳ روز جمعه چهارم اسفند برگزار خواهد شد و در صورت نیاز به مسابقه سوم، دو تیم روز دوشنبه هفتم اسفند به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم سایپا در مرحله مقدماتی با ۱۱ برد و ۳۳ امتیاز صدرنشین جدول شد و تنها یک شکست در مرحله گروهی تجربه کرد تا حریف تیم ذوب آهن اصفهان در مرحله نیمه‌نهایی شود.

نارنجی‌پوشان در مرحله نیمه‌نهایی با دو برد متوالی مقابل ذوب‌آهن جواز حضور در فینال را به دست آوردند.

تیم مهرسان نیز در مرحله گروهی با هشت برد و ۲۵ امتیاز و جایگاه سوم جدول را کسب کرد و در مرحله نیمه‌نهایی سه بار به مصاف فولاد مبارکه سپاهان رفت که دو بر یک این تیم را از پیش رو برداشت.

مهرسان و سایپا در مرحله مقدماتی دو بار (۲۶ آبان و ۲۲ دی) با یکدیگر روبرو شدند که شاگردان حجتی در تیم سایپا هر دو مسابقه را سه بر یک به سود خود پایان دادند و مهرسان یکی از باخت‌های مرحله گروهی را امروز جبران کرد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ دیدار رده‌بندی این مسابقات برگزار نمی‌شود و تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان عنوان سوم مشترک را به دست آوردند.