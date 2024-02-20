سعید عقیلی سرمربی تیم والیبال گیتی پسند در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیماش گفت: هفته گذشته بازی سختی با شهداب داشتیم که بازیکنان دو ست اول را خوب کار کردند اما به خاطر مریضی برخی بازیکنان و کم شدن توان بدنیشان نتوانست در ادامه بازی با شهداب را به نفع خودشان به پایان برسانند. اما در این هفته شرایط بازیکنان بهتر شده و تمرینات خوبی داشتیم و امیدوارم با تیم پیکان که ۶ امتیازی است نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی گفت: در این هفتههای آخر فشردگی و رقابت بین تیمهاست و با یک برد و باخت جایگاه تیمها در جدول ردهبندی تغییر میکند. تیمهای شهداب و فولاد سیرجان بازیکنان خوبی در ترکیب تیم دارند. این تیمها بازیکنان ملی را با کادر خوب در اختیار دارند. ولی ما هم یک تیم هماهنگ هستیم و تا به الان بازیهای خوبی انجام دادیم و تمرینات هم به صورت منظم پیگیری میکنیم. امیدوارم بتوانیم این جایگاه را تا روز آخر حفظ کنیم.
سرمربی تیم گیتی پسند درباره بازی این هفته تیماش مقابل پیکان اظهار داشت: پیکان کادر خوبی در اختیار دارد و رو به رشد بودند. در نیم فصل دوم چند بازیکن جذب کردند و خیلی هماهنگتر بازی میکنند. این تیم خطرناک است و ۶ امتیازی است و سعی میکنیم به نفع خودمان رقم بزنیم تا در جدول ردهبندی برای پلی آف موقعیت مناسبی داشته باشیم.
عقیلی در پاسخ به این سوال که احتمال حضور در پلیآف و ماندن در این جایگاه را چقدر میبیند، گفت: ما تا پلی آف ۵ بازی پیش رو داریم که ۴ بازی آن در خانه است و از آنها باید امتیاز لازم را بگیریم و فکر میکنم مقام خوبی در پایان فصل خواهیم داشت و در پلی آف هم حضور داریم.
سرمربی تیم گیتی پسند در مورد برگزاری مسابقات پلیآف به صورت متمرکز در تهران و اعتراض برخی باشگاهها به تصمیم فدراسیون گفت: باشگاه ما از ابتدا موافق برگزاری مسابقات پلی آف به صورت متمرکز در تهران بود. به نظرم امکانات تهران به مراتب بهتر از سایر شهرستانهاست، بحث هتل و اسکان تیمها اهمیت زیادی دارد، از آن طرف فدراسیون هم همیشه مسابقات را خیلی خوب برگزار میکند. مسابقات هم فشرده و نزدیک به هم است و تهران گزینه مناسبی برای برگزاری مسابقات است.
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