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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۲۳

رییس زاده عنوان کرد؛

مقایسه رشد حق الزحمه پزشک و دستمزد کارگر

مقایسه رشد حق الزحمه پزشک و دستمزد کارگر

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر واقعی شدن تعرفه‌ها به منظور کاهش پرداختی از جیب مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، با بیان اینکه وزیر بهداشت در آخرین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی در هفته گذشته حضور داشت، گفت: در این جلسه ۱۵ نفر از اعضای شورای عالی نقطه نظرات خود را در حوزه‌های پزشکی، داروسازان، دندانپزشکان، ماماها، علوم آزمایشگاهی و رشته‌های پروانه دار مطرح کردند و وزیر بهداشت نیز جمع بندی از اقدامات وزارت بهداشت ارائه کرد.

وی با اشاره به طرح موضوعات و چالش‌ها در حوزه‌های مختلف در جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی با حضور وزیر بهداشت، تصریح کرد: مقرر شد در جلسه هیأت رئیسه سازمان نظام پزشکی با وزیر و معاونان وزارت بهداشت، این مشکلات مطرح و بررسی شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی از اتفاق نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بر افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در صورت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی در سال آینده، فشاری بر مردم وارد نمی‌شود. هر قدر تعرفه‌ها واقعی‌تر باشد، فشار اقتصادی تعرفه‌ها بر مردم کاهش می‌یابد اما هر قدر قیمت‌های دستوری تعرفه با نرخ واقعی، فاصله داشته باشد، این فاصله باید توسط جامعه پزشکی و یا مردم جبران شود.

رئیس زاده ادامه داد: واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی باعث زحمت بیشتر برای بیمه‌ها و نیز فراغ بال برای مردم و جامعه خواهد شد، بنابراین رسانه‌ها از وضع تعرفه متناسب با قیمت واقعی دفاع کنند.

وی با بیان اینکه افزایش تعرفه به معنی افزایش حقوق جامعه پزشکی نیست، یادآور شد: برخی افراد عنوان می‌کنند که حقوق کارگران ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته چگونه تعرفه پزشکی می‌خواهد رشد ۴۶ درصدی کند که در این خصوص باید گفت کمتر از یک سوم از تعرفه پزشکی مربوط به جز حرفه‌ای است. رشد حق الزحمه جامعه پزشکی در ۱۲ سال اخیر، معادل یک سوم میزان رشد سالانه حقوق کارگری و حدود ۹.۵ درصد بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از تعرفه پزشکی مربوط به جز فنی و هتلینگ مراکز درمانی است که برای مواردی از جمله هزینه‌های سرباری، استهلاک، نیروی انسانی، تهیه مواد غذایی، صرف می‌شود.

کد مطلب 6034297
حبیب احسنی پور

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نظر شما

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      8 5
      پاسخ
      رییس سازمان نظام پزشکی تب داره،چطوری فشارازرومردم بدبخت وکارگربیچاره برداشته میشه
    • م د IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      11 4
      پاسخ
      البته نباید زیر میزی های این قشر شریف را از نظر دور داشت درمانگاهها فقط ویزیت اول آنان هست و بعد باید چندین نوبت به مطب شخصی و آزمایشگاه‌ها و مراکز رادیولوژی و...طرف قرارداد آنها رفت چرا که کار جاهای دیگر را اصلا قبول ندارند برای عمل هم خودشان بیمارستان معرفی میکنند و غیر از تعرفه دولتی زیر میزی
      • محمد IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        1 1
        دقیقاً همین طور هست و با دوربین مخفی و بصورت میدانی میشه قضیه رو رصد کرد...
    • حبیب IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      54 36
      پاسخ
      لطفاً حقوق یک روز پزشک را با یکماه کارگر عوض کنید تا پزشکها از نداری خلاص بشوند
      • نازنین IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        29 23
        عمر و وقتی که یک پزشک صرف کرده تا به این علم و تخصص برسه چطور؟ نباید با هم عوض بشن؟ حداقل تا ۳۰سالگی باید روزی حداقل۸_۹ساعت درس بخونه. بدون تعطیلی. اینها حساب نیست؟؟!!!!!
      • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        26 13
        سلام دوست عزیز معنی عدالت این نیست که همه یکسان دستمزد داشته باشند.این که هرکسی چه شعلی داشته باشد انتخاب افراد است.دستمزد ها براساس انتخاب هاست نه صرفا وجود انسانها.هرکس در جامعه برای انتخاب شغل آزاد است.هرچند حقوق گارگرهای محترم هم پایین اما حرفه پزشکی رو نباید با کارگر مقایسه کرد.ما هم خواهان افزایش
      • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        26 13
        اون پزشک پس از ۳۲ سال تازه متوجه میشه که ای وای پول ندارم یه ساندویچ بخورم .هر موقع در جایگاه یه پزشک قرار گرفته لطفا نظر بده
      • سلین IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        22 15
        میخواستی تو هم زحمت بکشی درس بخونی تا پول خوب گیرت بیاد این که دیگه حسادت نداره
      • آدم منطقی US ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        19 9
        جسارتا شما اگر مغازه داشته باشی،چیری رو ۲۰ تومن بگیری میای ۱۵ تومن بدی؟حتما حداقل ۲۲ تومن میدی.ولی یه کیت آزمایشگاهی که ۱ میلیون بوده حالا شده ۱۱ میلیون خود مرکز درمانی باید پول آزمایش شما رو بده؟که البته در حال حاضر داره میده، با تاخیرای ۸ ماهه بیمه ها،تو افغانستان ۵ برابره تعرفه ها
      • هادی AE ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        7 8
        قشنگ گفتی👍
      • محمدعلی IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        17 11
        من حاضرم. تو که پر از عقده و نفرت از پزشکها هستی، تشریف بیار من حقوقمو باهات عوض میکنم. محضری مینویسیم و تعهد میدیم به همدیگه
      • سعید خاکپور IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        31 9
        کارگر عزیز ومحترم اولا اگر حقوق شما کم است وتورم بالا مقصر دولت است دوم مدت زمانی که یک پزشک حداقل به درامد برسد ۳۵سال است سوم تعهدی که یک پزشک در مقابل مرگ یک مریض را دارد شما درنظر داشته باشید بیگاریها وشب زنده داری های که یک پزشک در طول مدت تحصیل وکار میکشد را هم مدنظر داشته باشید عزیزم
      • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        6 10
        واقعا دلمون به حال جامعه پزشکی خیلی سوخت والا ماهر چه که دیدیم پزشک مولتی میلیاردر بود بازم رنج مردم را بیشتر کنید به هر دلیلی بالاخره ماهم خدایی داریم
      • فرداد IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        13 7
        تا زمانی که ریش و قیچی دست پزشکان هستش همین وضعیت وجود داره . توی هر کاری دخالت میکنن. پزشک نداریم میگن بزار نباشه فقط جیب ما پر پول باشه
      • سهیل IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        10 14
        میگه رسانه ها چیزی نگن چون اسممون بد در میره :) واقعا پزشکان تا کجا میخوان بتازند. خوب مرد حسابی تو که سیر نمیشی چرا وارد حوزه پزشکی شدی؟؟؟ پزشکی با جان مردم سر و کار داره و محل کاسبی شماها که نیس!!!
      • کورش اسفندیاری DE ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
        0 0
        دوست ۱۷:۱۷ شما کی هستید که فقط پزشک مولتی میلیاردر می بینید داداش کارت خیلی درسته!
    • هادی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      22 13
      پاسخ
      عجب مقایسه ای!!! دلم به حال پزشکان سوخت... خدا را شکر ما دکتر نشدیم.!!! پیشنهاد من این است که از کمیته امداد جهت بهبود وضع معیشت پزشکان استفاده کنند.
      • محمد US ۰۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        11 7
        متاسفم برای تو و طرز فکر تو.روزی خواهد رسید که برای یک عمل جراحی کوچک هزینه سنگین به دلار برای جراحی در کشور همسایه دهید‌.آن روز زیاد هم دور نیست.
      • حسین IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        3 1
        متاسفانه این طرز تفکر به طرز مهارگسیخته توسط حاکمیت در جامعه طی سال‌های قبل گسترش داده شد و نتیجه اون چیزی نمیشه جز اینکه انقدر تمایل افراد باهوش برای رفتن تو رشته های سنگین پزشکی و زیر گروه های جراحی کم شده و داره میشه که به وضوح افت چشمگیری در کیفیت جراحان و فارغ التحصیلان رشته های درمانی پزشکی آی
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      14 7
      پاسخ
      کسی که پزشکی خوانده در ریاضیات هم قدر است پس شما آقای دکتر چرا این حرف را می زنید؟ وقتی صحبت از درصد باشد یعنی هزینه هتلینگ 47 درصد افزایش پیدا می‌کند همزمان به همان درصد هم حقوق پزشک هم افزایش پیدا می‌کند
    • مینا IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      17 9
      پاسخ
      لطفا پزشکان تحت حمایت کمیته امداد قرار گیرند !!
      • علی منصور IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        4 1
        لطفا مغز علیل برخی هم تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرد
    • مهسا IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      12 4
      پاسخ
      برقراری فوق العاده خاص کادر جانفشان وزحمتکش بهداشت ودرمان رو پیگیری کنید...باسپاس وتشکر
    • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      15 22
      پاسخ
      اتفاقا پزشک‌ها نه مالیات می‌دهند ونه به قانون تمکین میکنن برای یک نوبت اندسکوپی باید دوماه تو نوبت باشیم اینم تو شیراز قطب پزشکی حالا برا نوبت متخصصین باید شش ماه تو نوبت باشیم
      • IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        10 5
        من پزشک هستم و مالیات میدم کی گفته مالیات نمیدن پزشکان شما گفتید عادت دارید دروغ ببافید .. شما هنوزم دیر نیست بفرما درس بخون حسادت نکن
      • حسین IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        0 1
        چون متاسفانه از نظرنسبت پزشک به افراد ،کشور ما تقریبا رتبه یکی مانده به آخر هست در خاورمیانه.. وگرنه اصلأ صف وجود نداشت مثل کشور های منطقه... واین همه تعرفه ها بالا و گران نبود... والله اعلم
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      10 6
      پاسخ
      راحت دروغ می‌گویند
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      16 4
      پاسخ
      متناسب با افزایش با حقوق گارگران محترم نه بیشتر.اگر پزشک هم مثل کارگر دیده شود چه نیاز که طرف این همه دردسر درس،و شب بیداری و استرس و امتحان و....بکشه.قشنگ مثل همه تفریح و دوست بازی،و مهمانی رفتن و تفریحات دیگر رو انجام می‌داد و نهایت هم دستمزد عالی پیدا می‌کرد.حال اگر کسی زحمت زیادی کشیده پس لایق دستمزدب
      • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        6 1
        دقیقا
    • م. ه IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      آفتابه لگن صدتا شام نهار هیچی... اضافه حقوق 20درصد گرانی شما 50 درصد... اون هم سالیانه.. کاسب هم که خدا خیرش بده هر روز گران میده باز نشستگان که دیگه وللش
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 1
      پاسخ
      است عدالت پایین کشیدن بقیه نیست بلکه احترام به حقوق دیگران و سعی و تلاش برای بهتر شدن نعمت ها براساس لیاقتها تقسیم میشن نه براساس نیازها همه نیازمند هستند اما باید بشوی و بدست بیاری
    • محسن US ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      11 0
      پاسخ
      همه دستمزدها و قیمتها باید جهانی و واقعی بشه
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      27 8
      پاسخ
      باید حتما حتما باز تاکید می‌کنم حتما تو خونه خودتون یکی از افراد خانواده پزشک داشته باشید تا متوجه بشید چه مشکلاتي داره یه پزشک شدن .یک پزشک تا بخواد پزشک بشه واقعا زندگی نمیکنه
    • فرید RO ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      20 5
      پاسخ
      چرا با دستمز مدیران ایرانخودرو یا خلبانان و وزیران و نمایندگان مقایسه نمیکنید؟ خالص دریافتی اونها با مزایا که میگیرن به عناوین مختلف را هم بگین، نه فقط حکم های الکی
    • ناشناس RO ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 1
      پاسخ
      اگه متخصصین بیچاره به نان شب محتاجند ، و درآمدشون ۹/۵درصد اضافه شده، انقدر اضافه کنید تا در پول غوطه ور شوند
    • مریم RO ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      19 11
      پاسخ
      پزشکی که در ماه ۱۰۰ ملیون به بالا درآمد داره با کارگری که در ماه‌شاید ۱۰ ملیون بگیره البته که باید بر میزان درآمد آنها اضافه نکنن و به حقوق کارگران بیشتر از این بیافزایند
    • IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      13 4
      پاسخ
      در ژاپن حقوق پزشک با منشی پزشک 20درصد اختلاف دارد
    • مصطفی IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      7 1
      پاسخ
      تو این کشور فرمالیته کردن همه چیز هست اینم یکی
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      11 7
      پاسخ
      اگه هزینه دکترا بالاعه جمع کنن بیان کارگری
    • عبدالله محمدی IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      11 8
      پاسخ
      مهاجرت پزشکان مجرب نتیجه قیمت دستوری است.
    • نیما IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      6 3
      پاسخ
      گرونی ویزیت یه طرف کمبود پزشک یه طرف ! یه متخصص مطبش نزدیک خونمونه هر وقت از اونجا رد میشم بیمارا تو کوچه صف میبندن ....
    • ناشناس IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      13 6
      پاسخ
      خدمات شبانه روزی این قشر زحمتکش را در دوره کرونا چقدر زود فراموش کردیم.
    • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 1
      پاسخ
      تا وقتی مردمی با این دید داریم و جایگاه افراد رو نمیبینن و از روی خودشیفتگی حرف میزنن و برای زحمت دیگران ارزشی قائل نیستند و نمی‌توانند موفقیت دیگران رو ببینند نباید انتظار پیشرفت داشته باشیم اولین گام موفقیت تحسین موفقیت دیگران
    • ناشناس IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
      پاسخ
      در نطر داشته باشید که تمام پزشکان دارای مطب و یا شاغل در بیمارستانهای خصوصی نیستند وبه دلایل حرفه ای خودشان فقط در بیمارستانهای دولتی خدمت می کنند .آنهم با حقوق نا چیز .به آن دوست محترم چرا این همه مشاغل پر در آمد جامعه را که به راحتی و با رنج و زحمت بسیار کم را نمی بینید .آیا مشقتها و سختیهایی که .
    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      7 0
      پاسخ
      دستمزد پزشک وظیفه دولت و بیمه هاست نه مردم.مردم باید خودشون درخواست دستمزد واقعی پزشک رو داشته باشند و لز دولت بخوان که دستمزد واقعی پزشک رو بپردازه تا خدمت در خور از پزشک بگیره اما مردم در دام دولت افتادن و همصدا با دولت هستند
    • ناشناس IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      7 0
      پاسخ
      پزشکی =۳۵ درس ،کار و دست خالی بدون تفریح و استراحت کامل.تمام عمر با درد و رنج مردم عجین شدن .بعد از این همه سال حالا از کجا شروع کند هم خود مشکل دیگری است .اینقدر این شغل شریف وپر زحمت را مورد مقایسه قرار ندهید.این همه مشاغل پر درآمد و راحت توی جامعه هست کمی هم بروید سراغ آنها.
    • هه نفس IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      6 2
      پاسخ
      متاسفم برای اون افرادی که گفتن خب کارگرها هم میخواستم درس بخونن! بنده خدا تو مگه تو این جامعه زندگی نمیکنی؟! یه روز برو یه سر به دم در یه کارخونه بزن ببین تو خط تولیدش چند نفر دکتری وجود داره؟ با معدل خوب اونم، الان خیلی از کارگرها که میبینی مدرک کارشناسی ارشد دارند..
    • رضا IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 7
      پاسخ
      واقعا اجحافه به مردم و بیمه ها، خدا نکنه این اتفاق بیفته . ۴۶ درصد ؟؟؟?؟ . اونم واسه پزشکان که الان دارن با بیماری مردم کاسبی می کنن و نمیذارن به بهونه زیرساخت طرفیت پزشکی بالاتر بره. به دروغ هم القا می کنن پزشکان مهاجرت میکنن از زیرمیزی گرفته تا عدم رعایت تعرفه. خدا به داد مردم، بیمه و دولت برسه
    • محمد IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 2
      پاسخ
      افزایش حقوق برای همه اقشار خوب است اما به کارگر که می رسد تورم زا می شود !!!!
    • بهزاد IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      6 5
      پاسخ
      در پزشکی به روی همه باز است .اگر کار راحت و پو ل فراوان است خوب بفرمایید ، راه باز و جاده دراز.
      • مهدی IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        1 0
        کجا درش بازه، همه رشته ها درشون بازه اما پزشکی انحصار و محدودیت تعداد داره، فقط یه گروه محدود می‌تونن درسشا بخونن، اینطوری هم پزشک در جامعه کم میشه و مردم اذیت میشن هم رقابت در پزشکی از بین میره و مثل الان میشه که باید خوب و بدشون را تحمل کنیم
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 3
      پاسخ
      جالب این افراد با هزینه و مالیاتی که مردم معمولی دادند به این جایگاه رسیدند و همه هم می‌توانند که در همه دانشگاه ها جایگاه ویژه ای برای این افراد درنظر گرفته شده. همیشه خاص بودند و از بالا به همه نگاه میکنند سلف پزشکان جدا بوده توی دانشگاه خوابگاه جدا تفکر برتر بودن دارند
      • مهدی IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        1 2
        تافته های جدا بافته
    • ناشناس IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 3
      پاسخ
      جناب رئیس کل ۴۶ درصد افرایش برای تعرفه پزشکی خیلی کمه ! شما با وزنه خودتون اندازه گیری می کنید . حتما کمه کمه ۱۰۰ میلیون دریافتی دارید که چنین راحت سخن می گویید برای ما دولت کریمه در عرض ۳۲ سال خدمت ۱۰ میلیون حقوق در نظر گرفتند . و کسانی هم هستند که این ۱۰ میلیون را هم ندارند
    • فرشید IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 1
      پاسخ
      سلام دستمزد واقعی را پزشکی می‌گیرد که بدون عکس و آزمایش تشخیص بیماری دهد. حالا کدام تکنولوژی بغیراز بیل و کلنگ به کمک گارگران آمده است؟
    • فرشید IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 4
      پاسخ
      اگه منصف باشیم می‌توانیم بگوییم همان قدر که کارگر برای درمان به پزشک محتاج است، پزشک نیز برای داشتن مطب (ساختمان سازی) به کارگر محتاج است پس نتیجه میگیریم همان قدر که کار پزشک مهم است، کار کارگر نیز مهم است.
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم. پدر من مهندس راه و ساختمان بود . ولی به علت تصادف فوت کرد20سال پیش وحقوقی که به مادرم سازمان تامین اجتماعی میدهد 5میلیون تومان بیشتر نیست . واین که چرا خانه 5متری دولت برای افرادی که خانه ندارند نمیسازد😭😭😭😭😭😭😭😭😭
    • پزشکان را عقده ای نکنند !! IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 1
      پاسخ
      مشکل اصلی پزشکان متخصص ، مواردی است که پزشکان و همکاران خودشان در دوران رزیدنتی سرشان میآورند و آنها را به نوعی عقده ای میکنند .
    • بهشت پزشکان : ایران IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      4 9
      پاسخ
      در هیچ کشوری فاصله درامد پزشکان متخصص با دیگر اقشار مانند ایران نیست !! :::: مثلا در کشور پیشرفته اتریش ، آلمان و ... :::: اگر بالا بود تا حالا همه پزشکان رفته بودند ! ::::بهشت درامد پزشکان : ایران است .
    • محمد IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 1
      پاسخ
      گران شدن تعرفه پزشکان تو این چند سال فکر نکنم از حقوق کارگران کمتر باشد بازم بیچاره کارگران
    • بازنشسته IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      تا بود چنین بود ۴۵ درصد یعنی فاجعه
    • سیفی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      دستمزد باید بر اساس سواد و کارایی افراد باشه نه سمت .‌ چرا باید حقوق کارگر ساده با مهندس نظامی برجسته پزشک معلم ... برابر باشد ؟؟؟ این عدالت نیست .
    • محسن IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      مافیای بیمه با فشار به مردم وجامعه پزشکی و دریافت پول از مردم و به جیب زدن پول و کاهش تعرفه پزشکی به بهونه فشار به مردم باعث کاهش کیفیت خدمات پزشکی و خالی شدن رشته های حساس پزشکی میشه و یکسری فرد ساده اندیش فکر میکنن بیمه فکرشونه
    • حسین پور IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 2
      پاسخ
      مگه فقط پزشک‌ها درس خوندن؟؟ !! رشته هایی مثل ریاضی ، حسابداری، عربی، ادبیات و ...‌ حساب نیستند؟! در کشور آلمان بیشترین حقوق رو معلم‌ها می‌گیرند، در آمریکا بیشترین درآمد متعلق به وکلاست، ایران بهشت پزشکهاست، یک کارگر باید سه ماه کار کند در عرض نیمساعت بدهد به دندانپزشکی
    • محمودی IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 1
      پاسخ
      میری مطب فوق تخصص، سه دقیقه وقت میزاره که ویزیتت کنه ۱۷۰ هزار تومن میکیره، حتی اجازه نمیدی حرف بزنی سریع منشیش در رو باز می کنه که برو
    • حسین زاده IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 1
      پاسخ
      پزشک‌ها فکر می‌کنند چون روزی ۸ ساعت درس خوندند باید جیب مردم رو خالی کنند! پس اون چاه کنی که زیر زمین می‌رود و با جانش بازی می‌کند آن را نمیبینید؟! حقوق اون چاه کن مظلوم و کارگر ساختمانی که بالای برج کار می‌کند و با مرگش پول در میاره چی؟!
      • مهدی IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        0 0
        میخواستم مثبت بدم اشتباه دستم خورد منفی شد. آفرین، همه برای کار خودشون زحمت کشیدند و یا درس خوانده اند یا تخصصش را گرفته اند، حالا یکی کمتر و یکی بیشتر ، دلیل نمیشه یه گروه تو جامعه بشن تافته جدا بافته
    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      چرا پزشکای عزیز فک میکنن اونا فقط درس خواندن و شب زنده داری کردن من به عنوان یه مهندس که به اندازه یه پزشک عمومی درس خوندم(از کاردانی تا فوق) حدود ۷سالی یک دهم پزشک هم حقوق نمی‌گیرم و کارگری میکنم تو شرکت تولیدی فقط به نافمون مهندس چسبوندن پس خودتون رو باهوش و درس خون عالم ندونین این جبر روزگار بر م
      • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        0 0
        شما هم از صنف خودت پیگیر باش. پزشکی فقط درس خواندن نیست ، شب بیداری و کشیک دادن و خطر دیه دادن است. کوتاه فکر
    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      دادن حق ویزیت به دکترها بیشتر به فرهنگ و عادات مردم بستگی داره تا وصع مالیشون الان هم یه خانم برا کارهای زیباییش میلیونی پول میده ولی برای نجات قلب یا دستگاه گوارش بیمارش دنبال دکتر و دارو مفتی میگرده
    • امیر IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      بیشتر جمعیت کشور کارگر هستن و همه کارگران نمیتونن به طور کامل خود وفرزندان خود رادرمان کنند چون حقوق انها فقط در حد کم هست
    • جواد IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
      پاسخ
      سلام.. دختر عموی من پزشک هست هنوز 30سالش هم نیست ولی با انجام کارهای زیبایی بوتاکس تزریق ژل و... ماشالا النترا زیر پاش هست هرسال یه کشور اروپایی سفر ده بیست روزه می‌رود... امثال ما هم با ارشد برق که سختی درس ماکجا و اونها کجا که فقط دروس پایه جهنمه براشون که پاس کنند.. اما پژو پارس کارکرده دارم
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
      پاسخ
      اگر کارگر زحمت کش نباشه پزشک پولشو کجا باید خرج کنه!!!! اگه کارگر نباشه نه کاخی هست نه پارکی هست نه انرژی گرمایی هست نه سرمایشی هست نه پوشاکی هست نه نانی هست نه میوه ای هست نه.... خلاصه اگه کارگر نباشه پزشک یه لحظه هم نمیتونه زندگی کنه ولی اگه پزشک نباشه مثل ۲۰۰ سال پیش زندگی می کنیم.
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      دوستان عزیز حق ویزیت و دستمزد پزشک با دولت و بیمه ها میباشد ای مردم در دام دولت و بیمه ها هستین.دولت عوض این که وظایف خودش رو در امور درمان انجام بده وانمود میکنه پزشک دنبال افزایش تعرفه است اتفاقا مردم باید از دولت بخوان که حق پزشک رو درست پرداخت کنه تا خدمت بهتری به مردم عزیزمون برسه
    • عامی IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 1
      پاسخ
      رشد.حقوقی.پزشکان.چطور.از.کارگران.کمتره.که.ایشان.از.طبقه.مرفه.سرقت.هم.گرفته.اند.وهنوز.تعدادی.دنبال.بدبختی.کارگرند
    • حسن IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      تا زمانی که انحصار در پزشکی و یا هر چیزی (خودرو،وکالت و ...)وجود داشته باشد اوضاع همین هست.باید پیگیر شکستن انحصار بود والسلام
    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
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      به امید روزی که مردم حرف کارشناس و کارشناسی رو بپذیرن و از احساسات بپرهیزند و نظر غیر کارشناسی رو نپذیرند و عنوان نکنند و هرکاری رو براساس مولفه های اقتصادی و حقیقت بپذیرند نه برداشت سطحی
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
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      پایین نگه داشتن تعرفه ها به ضرر مردم چون مردم خدمت مناسبی نصیبشون نمیشه و این حق ویزیت رو به بیمه ها مردم پرداخت کردن و باید از بیمه ها بخواهند که حق پزشک رو درست پرداخت کنن تا خدمت بهتری به دست مردم برسه.نعل وارونه نزنیم دوستان.
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
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      تنها گروهی که انحصار نیست و حتی برای سیستم خصوصی که همه چیز براساس بازار و تورم باز دولت تعیین تعرفه میکنه گروه پزشکی. دولت باید حق ویزیت رو درست به پزشک بپردازه و مردم خدمت بهتری دریافت کنند.اما دولت شانه خالی میکنه و وانمود میکنه پزشک دنبال افزایش دستمزد خودش.

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