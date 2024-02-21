  1. استانها
  2. یزد
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۰۸

فرماندار یزد:

۳۰ نشست آموزشی گروهی برای عوامل اجرایی انتخابات یزد برگزار شد

۳۰ نشست آموزشی گروهی برای عوامل اجرایی انتخابات یزد برگزار شد

یزد- فرماندار یزد از برگزاری ۳۰ نشست آموزشی گروهی برای عوامل اجرایی برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا مدرسی در حاشیه برگزاری دوره‌های آموزشی انتخابات در دانشکده فنی امام علی (ع) اظهار کرد: بیش از ۳ هزار نفر از عوامل اجرایی برگزاری انتخابات آموزش‌های لازم را طی روزهای اخیر پشت سر گذاشته‌اند.

وی با تاکید بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات سالم و با شکوه افزود: در دوره‌های آموزشی با توجه به تغییرات عمده‌ای که در قانون انتخابات صورت گرفته نمایندگان فرماندار، کاربران رایانه، اعضای شعب و سیار عوامل اجرایی انتخابات، با آخرین قوانین و مقررات آشنا می‌شوند.

مدرسی تصریح کرد: برای اولین بار در این انتخابات گواهی حضور (ضمن خدمت) در دوره برای تمامی شرکت کنندگان از طرف دفتر آموزش و پژوهش استانداری صادر خواهد شد و بعد از اتمام کلاس‌ها آزمون پایان دوره بصورت غیرحضوری آنلاین برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۲۲۰ ساعت کلاس آموزشی - توجیهی برای عوامل برگزاری انتخابات برگزار می‌شود و بیش از ۳ هزار نفر از عوامل اجرایی با آخرین قوانین برگزاری انتخابات آشنا می‌شوند.

فرماندار یزد عنوان کرد: برای اولین بار طی ادوار گذشته تاکنون قریب به ۳۰ نشست آموزشی گروهی و جمعی برای عوامل اجرایی انتخابات شهرستان با هدف هماهنگی اعضای شعب برگزار شده است.

مدرسی یادآور شد: محوریت شعبه با نمایندگان فرماندار است و تمامی عوامل برگزار کننده انتخابات باید بی طرفی کامل خود را مدنظر قرار دهند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان یزد افزود: در راستای برگزاری انتخاباتی پرشور، بر اساس ماده ۱۳ قانون انتخابات که به همه مدیران ابلاغ شده، نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات ادارات باید در اختیار عوامل اجرایی انتخابات قرار گیرد.

گفتنی است؛ حوزه انتخابیه شهرستان یزد قریب به ۳۵۰ شعبه اخذ رأی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دارد.

کد مطلب 6034456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها