واردات ۲۶.۵ تن شمش طلا به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران؛ ۲.۸۵ درصد از ارزش کل واردات به شمش طلا اختصاص داشته است که با این رقم رتبه چهارم اقلام عمده وارداتی را به خود اختصاص داد.

این گزارش در خصوص واردات شمش طلا به کشور در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ می‌افزاید: در یک ماهه اخیر ۲ تن شمش طلا به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد؛ این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل واردات شمش طلا ۴۶۱ کیلوگرم و به ارزش ۲۷ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این گزارش بیشترین میزان واردات شمش طلا در ۱۱ ماهه سال جاری به لحاظ وزن از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد شده است و این گمرک ۷۲.۱۵ درصد از وزن واردات این کالا را به خود اختصاص داد.

این گزارش حاکیست گمرک باشماق با سهم ۱۸ درصدی و گمرک تبریز با سهم ۷.۳۷ درصدی از واردات شمش طلا در ۱۱ ماهه سال جاری در رتبه دوم و سوم در بین گمرکات وارد کننده این کالا قرار گرفتند.

بنابراین گزارش هیأت دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.