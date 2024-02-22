به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش پور معاون حقوقی و امور استان‌های جمعیت هلال احمر گفت: مناسبت‌های متفاوت و متعددی برای تبیین خدمات و ظرفیت‌های جمعیت هلال احمر در طول سال وجود دارد اما روزهای آغازین سال و طرح ملی خدمات نوروزی فرصت طلایی و مغتنم برای معرفی عملی و اثرگذار توانمندی‌های این جمعیت به عموم مردم است.

درویش پور دلیل این امر را ارتباط نزدیک و چهره به چهره اعضا و داوطلبان با مردم، مراجعان و مسافران نوروزی دانست و اظهار کرد: در ایام نوروز، مردم طعم واقعی و ملموس خدمات بشردوستانه، آموزشی، امدادی، درمانی، فرهنگی، حمایتی و عام‌المنفعه جمعیت هلال احمر را از طریق اجرای طرح‌های مختلف احساس می‌کنند.

وی بر یکپارچگی واحدهای خدمت‌رسان نوروزی جمعیت هلال احمر در مبادی ورودی مراکز استان‌ها و شهرهای مهم هدف گردشگری و مقاصد اصلی سفر در این ایام تاکید کرد.

معاون حقوقی و امور استان‌های جمعیت هلال احمر لازمه تحقق این امر را استفاده از ظرفیت مشارکت و مساعدت خیرین و حامیان دانست و گفت: علاوه بر امکانات و تجهیزات و منابع مالی، باید الگوی شفاف، شیوه نامه گویا و تفاهم مشترک بین سازمان‌ها، ستاد و صف در راستای اجرای بهینه طرح ملی خدمات نوروزی ۱۴۰۳ جمعیت هلال احمر وجود داشته باشد که خوشبختانه این موضوع در حال انجام است.

درویش پور از سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خواست از نوروز ۱۴۰۳ برای ثبت رکورد جدید و بی سابقه‌ای در ارائه خدمات حمایتی به مردم، به ویژه اقشار نیازمند و کمتر برخوردار جامعه، استفاده کند.

وی مجموع این اقدامات را موجب ارتقای اعتبار و جایگاه جمعیت هلال احمر در میان دستگاه‌های اجرایی و اعتماد بیش از پیش مردم به نهادهای خدمت‌رسان در ایام نوروز ارزیابی کرد.