  1. استانها
  2. همدان
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد؛

دستگیری سارق مشاعات و کشف ۲ فقره سرقت در همدان

دستگیری سارق مشاعات و کشف ۲ فقره سرقت در همدان

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری یک نفر سارق مشاعات ساختمان و کشف ۲ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: با اعلام یک فقره سرقت از مشاعات یک ساختمان در محله اعتمادیه همدان مراتب شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با حضور مأموران کلانتری ۱۵ در محل سرقت و رصد تصاویر به دست آمده از دوبین‌های مداربسته در ساختمان‌های همجوار شخصی که با یک دستگاه خودرو اقدام به سرقت رفته شناسایی و با استعلام پلاک خودرو، فرد سارق شناسایی و دستگیر که با انتقال به کلانتری به دو فقره سرقت از مشاعات ساختمان اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

نجفی صالح در پایان گفت: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.

کد مطلب 6034728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها