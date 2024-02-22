دستگیری سارق مشاعات و کشف ۲ فقره سرقت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: با اعلام یک فقره سرقت از مشاعات یک ساختمان در محله اعتمادیه همدان مراتب شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با حضور مأموران کلانتری ۱۵ در محل سرقت و رصد تصاویر به دست آمده از دوبین‌های مداربسته در ساختمان‌های همجوار شخصی که با یک دستگاه خودرو اقدام به سرقت رفته شناسایی و با استعلام پلاک خودرو، فرد سارق شناسایی و دستگیر که با انتقال به کلانتری به دو فقره سرقت از مشاعات ساختمان اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

نجفی صالح در پایان گفت: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.