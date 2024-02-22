شناورهای جدید سپاه موشک پدافندی و کروز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه در برنامه صبح بخیر ایران در مورد شکل‌گیری تیپ ناوگروه شهید سلیمانی گفت: ما شاهد یک افتخار ملی بودیم. تا قبل از انقلاب ما از لحاظ نیروهای مسلح در وابستگی کامل قرار داشتیم. بالاترین سلاح موشکی ما، موشک‌هایی با بردی بسیار کوتاه بودند. امروز ما افتخار این را داریم که نیروی دریایی قهرمان کشور ما شناورهایی نظیر شناور شهید صیاد شیرازی و شناور حسن باقری را ساخته است.

وی افزود: شهید حسن باقری طراح عملیات فتح‌المبین و بیت‌المقدس بود. شهید صیاد شیرازی نیز شهید وحدت بود، کسی که زحمات بسیاری در غرب کشور کشید. آخرین سیلی او به دشمن در عملیات مرصاد بود. لذا ما نام این دو شهید را برای شناورها انتخاب کردیم. افتخار می‌کنیم که نیروی دریایی سپاه با ۱۰۳ شرکت دانش‌بنیان و ۳۲ دانشگاه ارتباط سازنده برقرار کرده است.

تنگسیری در مورد جزئیات شناورهای ساخته شده، اظهار داشت: ما این شناورهای فوق‌العاده را در زمان تحریم ساخته‌ایم. طول این شناور ۶۸ متر، ارتفاع ۱۴ متر و عرض آن ۱۸.۵ متر است. این شناور ۴ موتور محرک و بدنه کاتاماران دارد. این بدنه از آلومینیم بوده که در دنیا ما سومین کشوری هستیم که افتخار تولید آن را داریم. این یعنی اگر این شناور در یک بدنه مورد اصابت قرار بگیرد، غرق نمی‌شود و تحرک خود را از دست نمی‌دهد. این شناور دو حالت دریامانی و دریانوردی دارد که دریامانی آن تا فورس ۷ و بالاترین موج‌های اقیانوس را می‌تواند تحمل کند و دریانوردی آن نیز تا فورس ۶ را پشت سر می‌گذارد.

وی در ادامه گفت: ما ۶ فروند از موشک‌های صیاد ۳ را روی این شناور داریم که می‌تواند با رادار داخلی خود تا فاصله ۱۵۰ کیلومتری اهداف را شناسایی کند. همچنین ۱۶ موشک عمودپرواز نواب روی این شناور وجود دارد که ساخت وزارت دفاع هستند.

تنگسیری اظهار داشت: افتخار ما در خصوص این شناورها این است که جوانانی زیر ۳۵ ساله ایده‌پردازی و طراحی آن‌ها را انجام داده‌اند. این شناورها ۶ موشک کروز دارد که شعاع ۴۰ تا ۷۵۰ کیلومتری را با یک سامانه فرمان آتش تحت پوشش قرار می‌دهد. ما از «ما می‌توانیم» به «ما توانستیم» رسیدیم.

وی در خصوص تأثیر مشارکت مردم در پیشرفت‌های کشور گفت: اگر استحکام کشور از پایه و از سمت مردم باشد دشمن ناامید می‌شود؛ هر جا دشمن و شیطان از ما ناراحت شود یعنی توانستیم مشت محکمی بر دهان آن‌ها بکوبیم. انتخابات و حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حماسه آفرینی آن‌ها باعث ناامیدی دشمن شد.