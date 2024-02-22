به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نظری معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران، در جشن خانواده بزرگ معاونت خدمات شهری شهرداری تهران که صبح امروز در محل باغ کتاب تهران برگزار شد، بیان داشت: شهرداری تهران و معاونت خدمات شهری آن خدمتگزار شهروندان هستند. معاونین خدمات شهری مناطق ۲۲ گانه در کنار دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها، پیشانی خدمت‌رسانی به مردم محسوب می‌شوند.

وی حوزه خدمات شهری را حوزه گره‌گشایی و ایثارگری برای مردم دانست و اضافه کرد: خدمات شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته به شهروندان تضمین کننده آسایش و نظافت تهران است. گستردگی، تراکم جمعیت، اداره شهر را پیچیده و سنگین کرده است. با این همه خدمت‌رسانی به مردم شیرین و اثرگذار است.

نظری همچنین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه کارگران، پاکبانان و خدمتگزاران حوزه خدمات شهری، حساسیت‌های موضوع خدمات شهری را یادآوری کرد و افزود: اگر خدمت‌رسانی مناسب به خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده و به بهشت‌زهرا (س) مراجعه کردند، ارائه نشود، موجب دلخوری خواهد شد.

معاون شهردار تهران در خاتمه، داشتن انگیزه و انرژی برای کارکنان را برای خدمت‌رسانی به شهروندان ضروری دانست.

*مسعود کارگر