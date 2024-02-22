صفحه اختصاصی «آینده حتمی و نزدیک جهان» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زندگی کردن در جامعه‌ای امن، آزاد و عدالت‌محور، که تک‌تک افراد آن در شادی و آرامشِ حقیقی و مهرورزی نسبت به یکدیگر باشند، از بزرگ‌ترین آرزوهایی است که هر انسانِ آزاده‌ای در دل خود دارد.

استاد محمد شجاعی در کتاب «آینده حتمی و نزدیک جهان» از اسراری پرده برمی‌دارد که الزام آماده شدن برای جور دیگر زیستن را به انسان‌ها القا می‌کند.

در این کتاب می‌خوانید که: زیستن در جهانِ آینده، مبانی خودش را دارد، و به تعبیر قرآن در حکومت صالحان، انسان‌ها بر اساس وزن باطنی‌شان صاحب اعتبار خواهند بود.

در شرایط کنونی که دنیا در جنگ تمدن‌ها به صحنه نهایی خویش رسیده است، دو الگوی تمدنی روبه‌روی هم صف‌آرایی می‌کنند: تمدن شیطان و تمدن حق در این میان تمدنی برنده خواهد بود که قدرتمندتر باشد.

رسانهٔ رسمی استاد محمد شجاعی (وب سایت منتظر) با طراحی صفحهٔ اختصاصی «آینده حتمی و نزدیک جهان» پیرامون پژوهش‌ها و مطالعات استاد محمد شجاعی به بیان این حقیقت انکارناپذیر در فرم‌های مختلف محتوایی پرداخته است تا سهم خود را در آگاه‌سازی هر چه بیشتر انسان‌ها ایفا کرده باشد.

علاقمندان می‌توانند به وب سایت منتظر به آدرس https://montazer.ir/la۵۶ وارد این صفحهٔ اختصاصی شوند.

در میانهٔ این صفحه کتاب صوتی «انقلاب اسلامی و آینده جهان» و فایل‌های صوتی کارگاه «مبانی انسان‌شناسی در تمدن نوین اسلامی» قابل مشاهده می‌باشد.

گفتنی است فصل‌های مختلف کتاب صوتی «انقلاب اسلامی و آینده جهان» با تفکیک زمان‌بندی انجام شده که سهولت دسترسی به بخش‌های منتخب را برای مخاطبان فراهم آورده است.