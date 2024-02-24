مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در شرق غزه هدف قرار گرفت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مبارزان مقاومت در حال نبرد سخت با اشغالگران هستند.
مبارزان گردانهای المجاهدین مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را با موشکهای کوتاه برد هدف قرار دادند که از محله اصابت موشکهای مبارزان مقاومت به مواضع اشغالگران در جنوب منطقه الزیتون در شرق غزه دودی به هوا برخاسته است.
از سوی دیگر سرایا القدس اعلام کرد: مبارزان ما درگیری شدیدی با نظامیان صهیونیست در عبسان الکبیره در شرق خان یونس داشتند.
گردانهای قدس همچنین با آر پی جی یک خودرو نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.
این درحالی است که رسانه رژیم صهیونیستی اذعان کردند: حماس بر غزه مسلط است و همچنان سلاح زیاد و دهها هزار مبارز دارد.
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