چرا صنعت نفت در تیررس دشمنان است؟/ وقتی تیر دشمن به هدف نخورد

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت مستقیم ترین ارتباط را با زندگی مردم دارد، شاید برای همین است دشمنان در سال جاری صنعت نفت را نشانه گرفته‌اند که زندگی مردم را مختل کرده و نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند.

حمله به سامانه سوخت و واکنش‌های پس از آن

سال جاری صنعت نفت افت و خیز فراوانی داشت، ۲۷ آذر بود که حمله سایبری به سامانه سوخت اتفاق افتاد اما در کمتر از ۲۴ ساعت تمامی پمپ بنزین‌ها فعال بودند، البته به دنبال این حمله سایبری مردم و مسؤولان نیز واکنش‌های نشان دادند در ابتدا شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین مطرح شد که در همان ساعت‌های ابتدایی این شایعه تکذیب و به دنبال آن جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در رابطه با این موضوع گفت: امروز چالشی را در مسیر کارت خوان‌های برخی از جایگاه عرضه سوخت در سراسر کشور داشتیم که طبق پیگیری‌های ما ۶۰ درصد جایگاه را شامل می‌شد. ما از تجربه گذشته استفاده کردیم و برای اینکه اخلال ایجاد نشود فرایند ارتباط را با جایگاه‌هایی که دچار مشکل شده بودند قطع کردیم و با تشکیل تیم‌های فنی که هم اکنون به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند تا سوخت رسانی را به صورت دستی فعال کنند سعی داریم تا ساعات آینده همه مجاری عرضه را فعال کنیم.

پس از آن جواد اوجی وزیر نفت با حضور میدانی در یکی از جایگاه‌های تهران با اشاره به مشکل ایجاد شده در عرضه سوخت که از صبح امروز رخ داد گفت: ساعت از ۱۰ گذشته بود که مطلع شدیم جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت پراکنده در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدند.

به گفته وزیر نفت، زمانی که این اتفاق رخ داد ستاد بحران سریع با حضور مدیران وزارت نفت تشکیل جلسه داد و با توجه به تجربه قبلی که در سال ۱۴۰۰ داشتیم سامانه به صورت آفلاین شروع به خدمت رسانی کرد. همچنین امروز مشکل برطرف خواهد شد و این موضوع که شایعه شده قیمت بنزین قرار است افزایش یابد تکذیب می‌شود.

این مقام مسؤول ادامه داد: وضعیت ذخیره سوخت بسیار عالی است و قرار نیست هیچ تغییری در سهمیه رخ دهد و سهمیه مردم نیز در کارت‌های سوخت محفوظ خواهد ماند.

اختلال به وجود آمده از مجرای سامانه سوخت نبود

در نهایت جعفر سالاری نسب مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به مهر اذعان کرد، اختلالی در جایگاه‌های سوخت وجود داشته که آن را برطرف کردیم؛ امروز میگویم مساله هک جایگاه‌های سوخت به ما مربوط نمی‌شود. همچنین زمانی که افراد به جایگاه می‌رفتند امکان پرداخت با درگاه بانک ملت وجود نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله صحت دارد که اختلال از طریق درگاه پرداخت بانک ملت صورت گرفته است یادآور شد: یک اختلالی بوده است و اکنون رفع شده است، اعلام این موضوع با پدافند غیر عامل است و این نهاد باید علت این اختلال را اعلام کند.

به گفته مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید در نظر داشت که مشکل ایجاد شده از مجرای ما یعنی سامانه سوخت نبوده است.

پیش از این هم جلیل سالاری اذعان داشته بود، با توجه به آفلاین بودن سامانه، امکان هک خارج از شبکه وجود ندارد اما مسأله پرداخت از طریق نظام بانکی می‌ماند که باید توسط مسؤولان امر بررسی شود. به معنای آن است که مجرای بانکی عامل هک سامانه سوخت بوده و اختلال به وجود آمده مستقیماً مربوط به سامانه سوخت نمی‌شود.

ناکامی دشمنان برای ایجاد تنش‌های اجتماعی

کمتر از دو ماه از این اتفاق می‌گذشت که با حمله تروریستی خطوط لوله گاز مورد هدف دشمنان قرار گرفت. خطوطی که ۴۰ درصد گاز موزد نیاز مردم را تأمین می‌کرد این حمله تروریستی که به خطوط سراسری انتقال گاز صورت گرفت که منجر به انفجار این خط لوله شد اما کارکنان وزارت نفت با آمادگی قبلی موفق شدند کمتر از ۷۲ سال این خط را ترمیم کنند تا خللی در انتقال گاز کشور ایجاد نشود. البته به دنبال این موضوع بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باور بودند که چنین اقدامی در راستای تنش‌های اجتماعی بوده است.

نارضایتی‌های اجتماعی با از دست دادن ۴۰ درصد گاز

علی مطهری نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون علت حمله تروریستی به خطوط لوله انتقال سراسری گاز در هفته گذشته گفت: این حملات تروریستی را اسرائیل بر عهده گرفته است و علت آن نیز مشخص است.

وی در رابطه با اینکه آیا چنین اقدامی برای به وجود آمدن نارضایتی‌های اجتماعی بود اضافه کرد: مسلماً با قطعی گاز منجر به نارضایتی‌های اجتماعی می‌شد زیرا تأمین ۴۰ درصد از گاز کشور به وسیله این دو خط تأمین می‌شد.

دشمنان از مردم زخم خورده‌اند

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران ری و شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با حمله تروریستی و انفجار خطوط لوله گاز گفت: عده‌ای به دنبال ایجاد مشکل برای مردم هستند در آن شکی نیست.

وی ادامه داد: ماشین ناراضی تراشی در داخل دولت و هم در داخل مجلس وجود دارد و افراد ممکن است حرکاتی کنند که منجر به نارضایتی شود مانند گران کردن برخی از کالا و خدمات بدون توجیه مردم است.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: دشمنان ما کار خودشان را می‌کنند و می‌گویند ما می‌خواهیم به مردم ایران فشار بیاوریم. البته مردم ما به لطف خدا حواسشان جمع است اما مسؤولان باید حواسشان جمع باشد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان و آمریکایی‌ها به دلیل اینکه از مردم ایران زخم خورده‌اند، خاطر نشان کرد: مردم ایران علاوه بر اینکه ایادی آمریکا را از ایران بیرون کردند در واقع الگویی برای مردم جهان شدند بنابراین به صورت کینه‌توزانه با مردم ایران برخورد می‌کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به این دلیل که صنعت نفت با آحاد جامعه ارتباط دارد به همین دلیل دشمن می‌کوشد از این طریق به مردم ضربه بزند که خوشبختانه با هوشیاری مسؤولان این توطئه‌ها ختم به خیر شده است.

تلاش برای نارضایتی مردم چیزی جز آبروریزی برای رژیم صهیونیستی به همراه ندارد

جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با حمله تروریستی به خطوط انتقال گاز گفت: اقدامی که توسط رژیم صهیونیستی انجام گرفت برای بی ثباتی در جامعه بود که خوشبختانه ناکام ماند.

وی ادامه داد: دشمنان هر امکانی برایشان فراهم شود برای ضربه زدن به کشور استفاده می‌کنند که بسیار تأثیر گذار نیست و راهی که انتخاب کرده‌اند برای ایجاد نارضایتی مردم بوده است در حالی که مردم حرف خود را در راهپیمایی‌ها و تظاهرات و مناسبت‌های مختلف می‌زنند و این تلاش‌ها چیزی جز آبروریزی برای رژیم صهیونیستی به همراه ندارد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: زمانیکه خطوط اصلی مورد هدف قرار گرفته‌اند می‌تواند مشکل ساز باشد اما کشور آماده‌تر از آن است که این تلاش‌ها مشکلی را در کشور به وجود بیاورد و هر اتفاقی بیفتد دستگاه‌های مربوطه آن را رفع و رجوع می‌کنند.

وی در خاتمه اضافه کرد: وزارت نفت در سریع‌ترین زمان ممکن خطوط را ترمیم کرد و خوشبختانه مشکلی برای مردم ایجاد نشد.

پس از این دو حادثه و سرعت در رفع مشکلات به وجود آمده وزارت نفت عملکرد خوبی از خود نشان داد تا مردم نارضایتی نداشته باشند، اکنون باید دید حرکت بعدی که دشمن در نظر دارد چیست و اینکه آیا باز هم صنعت نفت می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی موجود جلوگیری کند.