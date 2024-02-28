به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان عضو پارک فناوری پردیس توانسته است با تولید دارویی از فرآورده‌های طبیعی، گامی در جهت ترمیم زخم پای دیابتی بردارد.

این دارو یک نوع پماد به نام میلوتوس به عنوان فرآورده طبیعی است که برای درمان زخم پای دیابتی تجویز می‌شود. در فرمولاسیون این دارو بهینه‌سازی صورت گرفته است و نام تجاری آن با مجوز اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، تغییر کرده است.

محصول صادراتی این شرکت همچنان با نام تجاری قبلی صادر خواهد شد. این محصول به کشورهای مختلفی از جمله جمهوری آذربایجان صادر شده است. تغییر نام صورت گرفته صرفاً به دلایل برندینگ و بازاریابی بوده و فرمولاسیون داروی داخلی و صادراتی تفاوتی ندارد.